Немецкий поставщик моторов пересмотрит отношения с БелАЗом

Немецкий поставщик моторов пересмотрит отношения с БелАЗом2
- 20.03.2021, 19:20
- 2,256
В Deutz заявили об отсутствии текущих контрактов с белорусским предприятием.
Немецкий производитель Deutz, у которого БелАЗ закупал моторы, заявил, что запросил разъяснения у белорусского предприятия по поводу полученной информации о массовых нарушениях прав рабочих на предприятии, пишет телеграм-канал «Баста!».
В Deutz также заявили об отсутствии текущих контрактов и что БелАЗу придётся пройти business partner compliance check для любых потенциальных будущих контрактов, где информация о нарушениях прав рабочих будет исследоваться.