закрыть
20 марта 2021, суббота, 20:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкий поставщик моторов пересмотрит отношения с БелАЗом

2
  • 20.03.2021, 19:20
  • 2,256
Немецкий поставщик моторов пересмотрит отношения с БелАЗом

В Deutz заявили об отсутствии текущих контрактов с белорусским предприятием.

Немецкий производитель Deutz, у которого БелАЗ закупал моторы, заявил, что запросил разъяснения у белорусского предприятия по поводу полученной информации о массовых нарушениях прав рабочих на предприятии, пишет телеграм-канал «Баста!».

В Deutz также заявили об отсутствии текущих контрактов и что БелАЗу придётся пройти business partner compliance check для любых потенциальных будущих контрактов, где информация о нарушениях прав рабочих будет исследоваться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо