Какую квартиру можно снять в Минске от $170 20.03.2021, 19:54

1,120

К марту цены на аренду снизились.

Точной статистики о количестве арендного жилья в Беларуси нет. Но в Минске огромное количество студентов, молодых специалистов и семей, которые снимают квартиры. Myfin.by разбирался, во сколько обойдется жилье в Минске, и что происходит с ценами в кризис.

К августу 2020 года доллар вырос на 20%. Арендную плату в Беларуси, чаще всего, берут в долларах или считают в эквиваленте. И только в редких случаях квартиранты расплачиваются рублями. При этом уже полгода цены стоят на месте. Это провоцирует ситуацию, при которой квартиросъемщики вынуждены переезжать в меньшие квартиры, комнаты или возвращаться к родителям.

В марте 2021 года в базе сайта поиска недвижимости domovita.by на 38% больше объявлений о сдаче квартиры, чем в предыдущем году. Из-за того, что теперь снимают неохотно, цены стали шевелиться. За прошедший месяц на рынке стало появляться больше предложений с ценами ниже среднего. Поэтому стоимость аренды однокомнатной квартиры уменьшилась на 5%. Но пока это не значит, что цены будут стабильно снижаться.

Сейчас в базе сайта в Минске около 500 однокомнатных, 750 двухкомнатных и 400 трехкомнатных квартир. Разбираемся, недвижимость с каким ремонтом и расположением можно снять в столице от $170 до $400.

Могу потратить до $200

Предложения начинаются от $170. Но даже квартира возле МКАДа с очень плохим ремонтом за эту цену — редкость. Все подобные предложения от агентств, так что к стоимости можно добавлять оплату услуг. Но чаще всего по телефону вам скажут, что квартира уже авансирована или сдана. Так может быть, потому что цена очень низкая. Или вам может повезти, если позвоните первым.

Если предельный бюджет меньше $200, то нужно подходить к каждому варианту очень осторожно и закладывать в стоимость услуги агента. Но это будут отдаленные варианты, например квартира в Колодищах. Если вам нужен определенный район или транспорт, лучше начать рассматривать комнаты.

За $200 можно найти однокомнатную квартиру со старым ремонтом на периферии Минска или с какими-то дополнительными условиями. Например эта квартира на Могилевской сдается за $190 на длительный срок. В квартире прописан один человек, недавно сделан косметический ремонт. До станции метро Институт культуры примерно 6 минут пешком.

Если стоимость квартиры около $200, то скорее всего ее сдадут в тот же день, как появится объявление.

Могу потратить до $250

В этом диапазоне можно найти около 150 объявлений. Четверть из них двухкомнатные. За $250 можно найти однокомнатную квартиру с неплохим ремонтом, основной мебелью и техникой в центре или близко к основным транспортным линиям города.

Например, квартира на улице Захарова в 10 минутах от площади Победы. Здесь есть холодильник и мебель, но нет стиральной машины. В квартире старый ремонт и вытертый паркет, оставшийся еще с советских времен. Но зато она в хорошем районе рядом с центром.

С двухкомнатными на хороший ремонт и близость к метро не стоит рассчитывать. Такие варианты могут появиться, но они быстро исчезают, потому что таких предложений очень мало.

За $250 встречаются много двушек с условиями. Например, где никто не прописан, или в квартире нет мебели. Вот двухкомнатная квартира на Янки Мавра. В доме недавно был капремонт, в квартире есть мебель, проведен интернет. Но здесь никто не прописан, поэтому коммуналку нужно будет оплачивать по полным тарифам. Например, за отопление зимой будет выходить около 150 рублей в месяц.

Могу потратить $300

В этом ценовом диапазоне около 200 объявлений. Есть несколько трешек, но, в основном это двухкомнатные и однокомнатные квартиры. За $300 уже можно выбирать удобный район и квартиру с необходимой техникой.

Например, можно взять двушку в центре возле метро и трамвайных путей, в начале улицы Пулихова. Здесь старый советский ремонт, но есть вся необходимая техника. А окна выходят на обе стороны дома.

Или двухкомнатную квартиру рядом с улицей Маяковского. Она дальше от центра, но с хорошим ремонтом, стеклопакетами и всей необходимой мебелью. Рядом есть супермаркет, парковка и зеленая зона вдоль Свислочи.

У меня есть $400

Таких объявлений около 400. В этом ценовом сегменте можно найти даже трехкомнатную квартиру, но без ремонта. Меньшее жилье за $400 есть в любом районе Минска. С дизайнерским ремонтом, хорошей техникой, парковочным местом. Есть варианты даже в сталинке на Независимости. Обычно сталинки стоят дороже, но в агентствах иногда попадаются и такие варианты.

От собственника, возле станции метро Московская, можно снять 70-метровую двушку в доме 2005 года с огороженной территорией, шлагбаумом и консьержем. В квартире есть джакузи, подогрев пола и сауна. Балкон с панорамным остеклением и видом на Национальную библиотеку.

Что в итоге?

Однокомнатную квартиру можно найти от $200, но с хорошим ремонтом и транспортом неподалеку нужно рассчитывать в среднем на $240-$280. Двухкомнатная обойдется дороже, есть варианты и за $240, но такие нужно постараться словить. Если важны ремонт или расположение, то не стоит рассчитывать на что-то дешевле $260-$300. Двушку с хорошим ремонтом рядом с центром можно найти за $350.

Из-за оттока нанимателей жилья, владельцы квартир стали понемногу снижать цены к марту. Но в условиях повышения квартплаты, роста потребительских цен и страхе, что доллар вырастет еще больше, 5%-е снижение не спасает ситуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».