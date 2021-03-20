Арест правозащитницы Марфы Рабковой продлили на три месяца 20.03.2021, 20:12

Фото: Марта Рабкова / Facebook

Координатор волонтерской службы ПЦ «Весна» уже более гести месяцев находится в СИЗО на Володарского.

Правозащитница Марфа Рабкова останется под стражей до 17 июня. Ей продлили срок содержания под стражей на три месяца, сообщает правозащитный центр «Весна».

Координатор волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Марфа Рабкова более 6 месяцев находится в СИЗО № 1 на Володарского. Следователи продлили ей срок содержания под стражей на три месяца. Она останется за решеткой до 17 июня, это будет 9 месяцев со дня задержания.

После задержания Марфу Рабкову обвинили по ч. 3 ст. 293 УК («Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности»). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. 11 февраля ей предъявили новые обвинения по ч. 3 ст. 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или вражды, совершенные группой лиц»), а также по ч. 2 ст. 285 («Участие в преступной организации»).

Правозащитнице грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».