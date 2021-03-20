Какими были цены на продукты в начала мая 2020 года и сейчас 20.03.2021, 20:20

Ценники весны 2020-го и весны 2021-го колоссально отличаются.

Какими были цены на некоторые продукты в начала мая 2020 года и сейчас - в середине марта 2021-го сравнил журналист kp.by Виктор Пажиток.

- Это что-то с чем-то! Подсолнечное масло - дороже пяти рублей за бутылку! – слышу я в магазине пламенную, полную праведного возмущения, речь.

– Год назад она стоила 2-2,5 рубля, ну, пусть, даже три, но не пять! - продолжает выговаривать покупательница случайно оказавшемуся в радиусе ее активности продавцу.

- Да, подорожало масло, но я-то тут причем? - слабо отбивается он. - Возьмите не за пять, возьмите, вот, за 3 рубля 69 копеек.

- Ха! Да, спасибо – но бутылка-то в 0,8 литра. Ужас какой-то! – дама явно решила гнуть свою линию до конца.

- Ну я вам здесь ничем помочь не могу, - продавец нордически стоек. - Хотите, могу принести Книгу жалоб и предложений?

- Ай, если бы это помогло, - неожиданно машет рукой покупательница, - это я так - повозмущаться! Но согласитесь, подорожало все!

Посотрясав воздух еще пару минут, работник прилавка и покупательница расходятся, кажется, вполне довольные друг другом.

ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО — ЧЕМПИОН?

Мы решили сравнить цены середины марта 2021 года с ценами начала мая 2020-го. Вспомнили их, воспользовавшись рекламными проспектами и брошюрами торговых сетей, которые часто оказываются в наших почтовых ящиках. Теперь это не просто устаревшая реклама, но полноценный источник статистики цен.

Итак, поехали! Мы отправились по магазинам и нашли то, что не только не подорожало, а даже подешевело за неполные одиннадцать месяцев.

Справедливости ради отметим, что такая - подешевевшая - позиция встретилась нам только дважды: тюбик зубной пасты известного бренда объемом в 100 мл и, как обещают, «тройным действием» сейчас стоит 1 рубль 29 копеек. В начале мая цена была больше - 1,99 рубля - при этом, что важно, и тогда, и сейчас, речь идет о «товаре на акции».

В числе чемпионов по подорожанию - то самое подсолнечное масло. 810 мл подсолнечного масла с добавлением оливкового сейчас стоит 4,99 рубля. В мае 2020 года цена была не просто ниже, а несопоставимо ниже - 2 рубля 29 копеек.

К слову за динамикой цен на растительное масло «Комсомолка» бдительно следит: поэтому мы точно знаем, что еще совсем недавно - в ноябре прошлого года - масло именно этого производителя в бутылке того же объема стоила на рубль дешевле, чем сейчас - 3,99 рубля. Напомним, масло - продукт, внесенный в список социально значимых, цены на него контролируются государством. Мы спрашивали - и МАРТ нам ответил - почему так стремительно растут цены (вот здесь про это).

Кажется, масло - лидер подорожания. Но это только кажется.

ПОЧТИ В ТРИ РАЗА ПОДОРОЖАЛ ЗЕЛЕНЫЙ ВИНОГРАД: 5,49 РУБЛЯ В МАЕ 2020 ГОДА, СЕЙЧАС - 15,99 РУБЛЯ

Почти в три раза подорожал зеленый виноград: 5,49 рубля в мае, против 15,99 рубля сейчас. Правда, сейчас товар на скидке - за кило просят 9, 99 рубля. Ну, в любом случае, рост цены впечатляет.

К слову, по данным Белстата, только в феврале виноград подорожал на 5,11%. Нельзя не назвать цену на «грейпфрут красный»: ярко-оранжевые плоды сейчас стоят 6 рублей 49 копеек, в мае 2020 года - 2 рубля 69 копеек. Выходит, рост цены – 241%. Объясним это сезонностью.

С ценами на фрукты не все так печально: груша «Конференция» за рассматриваемый промежуток времени подорожала всего на 10 копеек с 2,79 рубля до 2 рублей 89 копеек. На рубль - с 2,99 до 3,99 - изменился ценник на апельсины.

500 ГРАММ РАСТВОРИМОГО КОФЕ - ПЛЮС 8 РУБЛЕЙ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ

С фруктами все понятно. А ведь 190 граммовая баночка растворимого кофе подорожала ровно на 2 рубля: сейчас за нее просят 11 рублей 99 копеек. И это не предел. 500 граммов растворимого Nescafe в мае стоили 13 рублей 99 копеек, сейчас - 21 рубль 99 копеек: плюс 8 рублей - мощная заявка на лидерство в подорожании. Не так сильно, кажется, подорожал чай: цена за пятьдесят пакетиков поднялась с 3, 59 рубля до 5, 77 . Плюс 2 рубля 18 копеек или почти 61%.

Впечатляет.

К чаю или кофе можно взять сладенькое - конфетки или тортик. Откушать торт «Грильяжный» в мае стоило 8 рублей 99 копеек. Сейчас тот же торт (весит он килограмм) продают уже за 14 рублей 15 копеек. Разница - 5 рублей 20 копеек (или почти 58%).

Если не торт, то шоколадка или конфеты. Здесь тоже цены на месте не стоят: 90 грамм горького шоколада 72% обойдется в 1 рубль 69 копеек, в мае продавали за 1,29 рубля (+31%). А, скажем, конфеты «Черноморочка топ»: сейчас кило стоит 7 рублей 80 копеек, а в первые дни далекого мая 2020 года – 6, 99 рубля.

Оптимальное решение - взять «Вафли со вкусом шоколада». 500 граммовая упаковка обойдется в 2 рубля 15 копеек, одиннадцать месяцев назад цена была на 20 копеек ниже – 1 рубль 95 копеек. И тогда, и сейчас вафли - на скидке, если ее нет, то обычная цена сегодня – 2 рубля 89 копеек.

В принципе без чая и конфет как-то можно обойтись. Наверное. Что там с ценой на мясо, колбасы, крупы?

«Все подорожало»,- скажете вы и точно не ошибетесь.

Вот только пару цифр. Килограмм свинины (тазобедренная часть на кости) сейчас (на скидке) обойдется 8 рублей 89 копеек, в мае прошлого года - 5,99 (цена тоже акционная). Голень цыпленка бройлера: 4 рубля 49 копеек. Плюс ровно рубль. Филе цыпленка – 7,79 рубля против 6,99.

Паштет – упаковка 250 грамм – подорожал с 79 копеек до 1 рубля 39 копеек. На 20 копеек (1,99 рубля за упаковку 700 грамм) подорожал «круглозерный рис».

Пакет (2 кг) муки в мае стоил 1 рубль 99 копеек, сейчас 2 рубля 47 копеек. Итальянские спагетти (500 гр) сейчас стоят 2,59 рубля, в мае - 1 рубль 55 копеек. Тогда, правда, эти макароны были на скидке, сейчас - нет.

Уже на выходе из торговой точки решаем посмотреть цену на хлеб. 450 грамм нарезанного черного хлебушка стоят сейчас 59 копеек, раньше – 49 копеек. Нарезанный батон (тоже 450 грамм) подорожал чуть больше: с 76 до 89 копеек.

Как и обещали, называем еще одну позицию, которая подешевела: в мае упаковка белых салфеток (100 штук) на скидке стоила 69 копеек, сейчас (тоже акционное предложение) - 65 копеек.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как изменились цены, рубли: май 2020 года - март 2021 года

Фарш свиной, кг: цены оба раза указаны со скидкой - 5,99 - 6,99 (+16%)

Натуральный сокосодержащий напиток, 950 мл: 1,29 - 1, 85

Окорочок цыпленка-бройлера, кг: 4,49 – 5,39

Икра лососевая «Чингай», 100 гр: 7,99 - 10,49

Форель, филе, кусок, слабосоленая, 200 гр: 6,99 – 8, 39

Квас, 2 л: 1,99 – 2,09

Нектар, 970 мл: 1,79 – 2,69

Печенье «Слодыч», васильковый, пачка, 100 гр: цены оба раза указаны со скидкой - 0,45 – 0,49

Шоколад, 90 гр: 1,69 – 1,99

Корнишоны маринованные, 680 гр: цены оба раза указаны со скидкой - 2,49 – 3,29

Кукуруза консервированная, 340 гр: цены оба раза указаны со скидкой - 1,35 -1,69

Горошек консервированный, 400 гр: цены оба раза указаны со скидкой - 1,35 - 1,49

Майонез, 50%, 400 гр: цены оба раза указаны со скидкой - 1,75 – 1,85

Молоко, 3,2%, 900 мл: 1,35 – 1,59

Чипсы, 90 гр: 1,39 -1,89

Бумага туалетная, 4 рулона: 1,39 – 1,69

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