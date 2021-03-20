«Компьютерная грамотность белорусов растет» 20.03.2021, 20:27

Белорус жестко высказался о блокировке интернета в стране.

- Свобода слова и выражения мнения, безусловно, является самым важным элементом в процессе формирования здорового общества, пишет читатель телеграм-канала «Баста!».

Сегодня мы являемся свидетелями войны с любыми проявлениями свободы со стороны отдельных государств. Отключение интернета в Беларуси, попытка российского правительства заблокировать Telegram и Twitter - одни из самых ярких проявлений этой войны.

Технологии 21 века, которые могут дать нам новый мир, наполненный справедливостью, равенством и развитием, диктаторы используют только с одной целью - уничтожить свободу. Мы все ближе и ближе приближаемся к киберпанку из наших любимых книг-антиутопий.

Остановится ли этот процесс - зависит только от нас.

Стремление ограничивать, закрывать и контролировать никогда не несло добро. Злые намерения рано или поздно вернутся бумерангом. В этом смысле мы искренне рады всем проблемам, которые возникли у «Роскомнадзора» после попыток заблокировать Telegram и Twitter.

Мы ожидаем, что эти меры повысят компьютерную грамотность людей, и система контроля рухнет раз и навсегда.

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