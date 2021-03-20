Ученые доказали пользу Омега-3 при коронавирусе 20.03.2021, 20:36

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Жирные кислоты содержатся в продуктах.

Ученые в ходе проведенного исследования сумели найти подтверждения пользы омега-3 во время коронавируса. Выводы делались после анализа состояние перенесших COVID-19 пациентов в Cedars-Sinai Medical Center в Лос Анджелесе, пишет lenta.ua.

Ученые взяли образцы крови у 100 «ковидных» пациентов, оценив уровень содержания там омега-3 жирных кислот. Подавляющее большинство участников исследования — пожилые мужчины со средним возрастом 70 лет, их госпитализировали в период с апреля 2020 года по июль. Порядка 40% из них на определенном этапе оказывались в реанимации, 14% от общего количества скончались в медучреждении. Удалось установить, что у тех граждан, у кого уровень омега-3 соответствовал норме, имелось на 75% меньше рисков летального исхода, чем при дефиците жирных кислот. Притом по мере роста их концентрации шансы кончатся в результате осложнений при COVID-19 сокращались. Хотя собранные данные нельзя расценивать как статистически значимые, это указывает на необходимость более тщательного изучения темы.

Кроме того, авторы работы находят уместным внести изменения в рекомендации по питанию, чтобы люди поддерживали необходимый для корректной работы организма уровень омега-3. Найти жирные кислоты можно в том числе в продуктах, например, морской рыбе. Допустимо дополнительно принимать рыбий жир в качестве добавки. Омега-3 имеют и ряд других преимуществ для здоровья, что неоднократно доказывали научные исследования.

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