Дмитрий Орешкин: Теперь с путинской Россией будут вести себя пожестче 1 20.03.2021, 20:59

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О том, почему Путин ответил Байдену по-детски.

Заочный диалог между президентами России и Америки закончился приглашением Путина к онлайн-диалогу с Джо Байденом. До этого он комментировал слова Байдена о "Путине-убийце" фразой из детской дразнилки "Кто так обзывается, тот сам так называется", а Белый дом официально комментировал, что Байден придерживается озвученного ранее мнения.

О том, почему президенты сделали именно такие заявления и что это – внешнеполитическая гонка или игра на своего избирателя, Настоящему Времени рассказал политолог Дмитрий Орешкин:

— Как вы считаете, эта детская дразнилка – это достойный ответ Путина?

— Я не знаю, насколько достойный, но это не впервые он прибегает к такого рода выражениям. Я помню, как он эту же фразу использовал для комментария какой-то предыдущей политической ситуации, по-моему касающейся критиков Путина на внутреннем рынке. Поэтому, может быть, на мировой арене это еще не звучало, а для нас это не новость. Это первое.

Второе, собственно говоря, как он мог по-другому ответить? Это его фирменный стиль. Не углубляясь в содержательную часть, просто послать, как говорят на языке той же самой питерской подворотни, ответочку. Он и послал ответочку. Видимо, это даже стало темой, насколько я понимаю ваши слова, на международном уровне. Но ведь это ничего не значит.

Мне кажется, вторая часть выступления, когда он предложил Байдену продолжить дискуссию, показывает, что он не совсем адекватно оценивает ситуацию. Какая дискуссия продолжается? Кто с ним дискутирует? Господин Байден довольно лицеприятно атрибутировал свое к нему отношение. И дискутировать с ним он, мне кажется, совершенно не собирается. Собственно говоря, так и получилось, что позже пресс-секретарь Байдена ответил, что президент занят. Извините, пожалуйста, Владимир Владимирович, ваши детские считалочки обсуждать или некогда, или, по крайней мере, подождите две-три недели в приемной. Зачем говорить, собственно говоря, с ним? И о чем с ним говорить? Он действительно думает, что он представляет какую-то политическую величину, а на мировом уровне он представляет из себя изгоя и, кажется, даже этого не понимает. В этом основная беда, на мой взгляд.

— Мне показалось, детскую считалочку он говорил где-то в обед, а потом еще вечером в интервью российскому телеканалу предложил диалог Байдену. Мне так показалось, что эта считалочка ему самому не понравилась, поэтому он решил к вечеру расширить свой ответ Байдену.

— Это мы с вами вступаем в область общественных суждений. Не то чтобы показалось, что недостаточно, а, мне кажется, просто ему надо было что-то добавить. Дело в том, что он ведь в своем электорате смотрится как мачо, как крутой пацан, который [просто так] не спустит. И он действительно должен что-то ответить.

— Я хочу напомнить, что Илон Маск приглашал Путина на разговор в Clubhouse. И тут мне показалось что-то похожее на приглашение Путина Байдену.

— Похоже на то. Но я совершенно не понимаю, с какой стати Байдену соглашаться на эту беседу и о чем с ним говорить? Кто из них как называется и кто как обзывается? Байден сформулировал свою позицию. Путину важно продемонстрировать своим избирателям, что он не боится, что он готов дать ответ и так далее. А Байден сказал и дальше пошел. Мне кажется, это асимметрия отношений – просто сказал между делом: "Да, я так думаю".

— Как вы считаете, в этом случае Байден не попал ли в ловушку журналиста, отвечая на вопрос: "Убийца ли Путин?" Потому что скажешь "да" – плохо, скажешь "нет" – плохо.

— Во всяком случае я не вижу ничего страшного для Байдена в том, что он сказал, как он думает. Более того, я уверен, что большая часть европейских лидеров думает примерно так же. Он прямо ответил на прямой вопрос. Это не ловушка. Мне кажется, что это достаточно продуманный посыл, что теперь с путинской Россией будут вести себя пожестче. Изображать из себя равные отношения с такого рода деятелями, пожалуй, недостойно Соединенных Штатов.

— Байден дважды в интервью говорил о цене, которую заплатит Путин. Как вы думаете, в США могут придумать что-то отличное от санкций?

— У Соединенных Штатов гораздо более широкий репертуар возможностей оказать влияние на Россию, чем у путинской России возможностей как-то, даже асимметрично, ответить. Единственное место, где можно говорить о каком-то равенстве возможностей, – это оборонная сфера. Но я думаю, что и там и там люди понимают, что переход на ядерный конфликт – это не то, где чего-то в принципе можно добиться.

А во всех остальных сферах – что экономика, что финансы, что наука, что технология, что культура, что космос – понятно же, что Соединенные Штаты сильно оторвались вперед. Поэтому над ними не каплет, Байден может говорить все что хочет. А Путин может только вслед кричать: "А ты поговори со мной. Ты сам такой", – и так далее. Это для меня как для гражданина России наблюдать очень больно.

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