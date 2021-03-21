Алексей Венедиктов: Сейчас Лукашенко — в положении более слабого 9 21.03.2021, 9:28

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Что стоит за сменой российского посла в Беларуси?

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о том, что стоит за сменой российского посла и какие планы у Москвы на Беларусь.

В частности, журналисты поинтересовались у Венедиктова, чем Дмитрий Мезенцев не угодил Кремлю?

― Я думаю, что все наоборот. Это повышение, ― заявил Алексей Венедиктов. ― Посол Мезенцев зарекомендовал себя, с точки зрения его работодателя РФ, очень хорошо. И теперь будет курировать «интеграцию» как госсекретарь «союза России и Беларуси».

Надо отметить, что перевод еще один важный, новый посол, который будет в Минске, это нынешний посол в Латвии. Довольно любопытный человек по его биографии. Это бывший помощник секретаря Совета Безопасности России Патрушева. По-моему, Евгений Лукьянов его зовут.

Конечно, и назначение Дмитрия Мезенцева и перевод из Латвии в Беларусь нынешнего посла – это важная история на мой взгляд. Которая показывает направление, тренды.

Дмитрий Мезенцев, кстати, еще отметился тем, что благодаря ему удалось очень быстро освобождать российских журналистов во время августовских событий в Беларуси, сентябрьских. Невзирая на, скажем так, политическую направленность их изданий. В этом смысле он гораздо шире, чем просто дипломат. Он хороший знакомец Путина по Санкт-Петербургу. Он питерский. Он один из людей, которые в Санкт-Петербурге, в Ленинграде был вместе с группой Собчака. С «Демократической Россией». У него обширные связи в России среди политической элиты. Я думаю, что это назначение имеет такой характер далеко не только символический.

― В чем практический смысл?

― В том, что «интеграция», видимо, те договоренности, о которых не очень сильно знаем, может быть, которые можно себе представить, они в том, что интеграцию надо продолжать, «дорожные карты» надо выполнять.

Процесс будет просто много длиннее, много сложнее. То есть она (интеграция — ред.) не будет простым, как казалось еще два года назад движением, созданием такой надстроечной истории с Госсоветом и с непонятно каким местом для Лукашенко. На этом и не договорились, собственно, на двух вещах. На месте Лукашенко и на «интеграции» деньгами, имея в виду общую валюту и эмиссионный центр. Уж совсем грубо скажу.

Но сейчас Лукашенко в положении более слабого, нежели он был тогда.