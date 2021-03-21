В МВФ заявили о более быстром восстановлении мировой экономики 1 21.03.2021, 10:27

Но процесс носит неравномерный характер.

Мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, однако серьезные риски, такие как распространение новых штаммов коронавируса, еще остаются, заявил первый замглавы Международного валютного фонда (МВФ) Джеффри Окамото, сообщает РБК.

«В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации», — сказал он.

В то же время Окамото отметил, что восстановление глобальной экономики было «неполным и неравномерным». «Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП в большинстве стран остается существенно ниже докризисных показателей», — пояснил он.

Так, если Китай уже «в значительной степени завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики», то за его пределами «есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися экономиками растет», сказал Окамото.

По прогнозу МВФ, совокупный доход на душу населения в странах с формирующейся рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем если бы пандемии не было. «Это приведет к тому, что с начала пандемии за чертой бедности окажутся почти 90 млн человек», — заявил Окамото.

По его словам, «неопределенность в отношении экономического восстановления исключительно велика». Неизвестно, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения, а доступ к вакцинам по-прежнему весьма неравномерен как в развитых, так и в развивающихся странах, отметил первый замглавы МВФ.

«Страны с низким уровнем дохода могут не увидеть масштабной вакцинации до 2022 года, и это и есть проблема: эта пандемия закончится на самом деле только тогда, когда она закончится для всех», — заявил Окамото. Другим риском он назвал распространение новых штаммов коронавируса, «которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и подорвать или замедлить процесс восстановления».

В январе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса привела к худшему экономическому кризису за последние 100 лет. По его словам, нынешнее состояние мира можно охарактеризовать словом «хрупкость».

Гутерриш также заявил о проблеме неравномерного распределения вакцин от коронавируса, о которой неоднократно говорили в своих выступлениях эксперты и руководители Всемирной организации здравоохранения. В частности, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус утверждал, что мир оказался на грани «катастрофического морального провала» из-за неравномерного распределения вакцин. «И цена этого провала будет оплачена жизнями и средствами к существованию в беднейших странах мира», — подчеркивал он.

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