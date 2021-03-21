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Вирусологи назвали самое необычное свойство коронавируса

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  • 21.03.2021, 10:45
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Вирусологи назвали самое необычное свойство коронавируса

Открытие удивило специалистов.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов рассказал о свойстве нового коронавируса, которое удивило специалистов.

"Самое необычное, что в SARS-CoV-2 соединились особенности, которые раньше встречались у целого ряда других вирусов, но по отдельности", — заявил он в интервью lenta.ru.

Так, дисрегуляция иммунной системы была характерна для вируса Эбола, а синдром диссеминированного свертывания крови фиксировали у заболевших как Эболой, так и другими вирусами — конго-крымской геморрагической лихорадкой, лихорадкой денге, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, пояснил ученый.

Также Нетесов указал на распространенное заблуждение о том, что потеря обоняния является исключительным симптомом коронавируса SARS-CoV-2. Напротив, этот признак имеют не менее 20 инфекций, которые попадают в организм респираторным путем, поражая окончания обонятельных нервов.

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