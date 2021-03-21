Ученые нашли необычный «подарок» Зевсу от жителей Олимпии 21.03.2021, 11:17

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Артефакту около 2,5 тысяч лет.

Исследователи из Греции наткнулись на бронзового идола в виде быка на территории, где раньше находилась древняя Олимпия.

Об этом пишет издание Hindustan times.

Возраст статуэтки - более 2,5 тысяч лет.

Один из наблюдательных археологов наткнулся на бронзового идола во время работы на месте раскопок - одном из самых известных святилищ в Древней Греции.

Сама статуэтка была найдена рядом с храмом Зевса, а один из рогов идола торчал из-под земли после обильных осадков. Древнюю находку сразу же направили в лабораторию для консервации.

Археологи предположили, что эта статуэтка может быть одним из подарков, который посвятили Зевсу в 1050-700 гг. до н. э. В те времена быки и лошади играли важную роль в жизни Древней Греции, поэтому их статуэтки часто посвящались богам.

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