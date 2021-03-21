В Черное море вошел второй за сутки ракетный корабль ВМС США 1 21.03.2021, 11:24

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На его борту можно разместить до 56 ракет «Томагавк».

В Черное море зашел ракетный эсминец Thomas Hudner, на борту которого возможно разместить до 56 ракет «Томагавк».

О том, что корабль ВМС США зашел в воды Черного моря говорят данные международной системы позиционирования судов (AIS). Сообщается, что корабль прибыл «для проведения операций по обеспечению безопасности на море».

Эсминец Thomas Hudner уже второй боевой корабль ВМС США, который за последние 24 часа заходит в акваторию Черного моря. Вечером в пятницу, 19 марта, туда вошел ракетный крейсер Monterey, его боезапас может включать до 26 крылатых ракет.

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