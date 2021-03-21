Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко 1 21.03.2021, 11:41

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Появился ответ на инициативу белорусов.

В сентябре 2020 года белорусы отправили обращение в Международный уголовный суд в Гааге.

Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира.

Оно было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.

Как сообщают инициаторы обращения, оно было официально зарегистрировано и Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко.

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