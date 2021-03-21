закрыть
21 марта 2021, воскресенье, 12:16
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко

1
  • 21.03.2021, 11:41
  • 2,070
Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко

Появился ответ на инициативу белорусов.

В сентябре 2020 года белорусы отправили обращение в Международный уголовный суд в Гааге.

Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира.

Оно было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.

Как сообщают инициаторы обращения, оно было официально зарегистрировано и Международный уголовный суд в Гааге рассматривает возможность расследования преступлений Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо