Найдено эффективное средство против заразности коронавируса
- 21.03.2021, 11:49
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Пациенты прекращают передавать инфекцию окружающим в течение 24 часов после начала лечения.
Ученые университета штата Джорджия нашли противовирусное средство, которое эффективно блокирует передачу коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.
В ходе исследования проверили действие на коронавирус препарата молнупиравира, эффективного, в частности, против гриппа.
Действие молнупиравира испытали на зараженных вирусом хорьках: заболевших животных поместили в одну клетку со здоровыми, после чего было начато лечение. В результате лабораторное исследование показало, что ни одно животное без вируса не заразилось.
Хорьки для исследования были выбраны не случайно — как считают ученые, они быстро распространяют вирус, но болезнь в большинстве случаев у них проходит без тяжелых симптомов.
В статье уточняется, что в случае подтверждения эффективности препарата, пациенты с коронавирусом, которые получат молнупиравир, прекратят передавать инфекцию окружающим в течение 24 часов после начала лечения.