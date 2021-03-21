Найдено эффективное средство против заразности коронавируса 21.03.2021, 11:49

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Пациенты прекращают передавать инфекцию окружающим в течение 24 часов после начала лечения.

Ученые университета штата Джорджия нашли противовирусное средство, которое эффективно блокирует передачу коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Microbiology.

В ходе исследования проверили действие на коронавирус препарата молнупиравира, эффективного, в частности, против гриппа.

Действие молнупиравира испытали на зараженных вирусом хорьках: заболевших животных поместили в одну клетку со здоровыми, после чего было начато лечение. В результате лабораторное исследование показало, что ни одно животное без вируса не заразилось.

Хорьки для исследования были выбраны не случайно — как считают ученые, они быстро распространяют вирус, но болезнь в большинстве случаев у них проходит без тяжелых симптомов.

В статье уточняется, что в случае подтверждения эффективности препарата, пациенты с коронавирусом, которые получат молнупиравир, прекратят передавать инфекцию окружающим в течение 24 часов после начала лечения.

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