закрыть
21 марта 2021, воскресенье, 13:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами

1
  • 21.03.2021, 12:24
Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами

Фотофакт.

Футбольный клуб «Сталь» из города Сталева-Воля (Д4) стал первым польским клубом, который выразил солидарность с белорусскими спортсменами, пишет «Трибуна».

Футболисты вышли на предматчевую разминку в специальных майках со слоганом «Солидарность со свободными спортсменами Беларуси», которые для них подготовили болельщики брестского «Динамо».

Памятные футболки, подписанные игроками, отправятся в Музей фонда солидарности и будут использоваться в благотворительных акциях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Гоните гопников
Гоните гопников Ирина Халип
«У-хо-ди!»
«У-хо-ди!» Андрей Санников
Проект «Шариков-2000»
Проект «Шариков-2000» Леонид Невзлин
Поведение так называемых правозащитников — это предательство
Поведение так называемых правозащитников — это предательство Андрей Шарендо