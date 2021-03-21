Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами

Польский клуб «Сталь» выразил солидарность с белорусскими спортсменами1
- 21.03.2021, 12:24
Фотофакт.
Футбольный клуб «Сталь» из города Сталева-Воля (Д4) стал первым польским клубом, который выразил солидарность с белорусскими спортсменами, пишет «Трибуна».
Футболисты вышли на предматчевую разминку в специальных майках со слоганом «Солидарность со свободными спортсменами Беларуси», которые для них подготовили болельщики брестского «Динамо».
Памятные футболки, подписанные игроками, отправятся в Музей фонда солидарности и будут использоваться в благотворительных акциях.