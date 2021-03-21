Мировой рейтинг счастья: на каком месте расположились белорусы 21.03.2021, 12:53

Самой счастливой четвертый год подряд стала Финляндия.

В ежегодном рейтинге World Happiness Report — 2021 Беларусь заняла 75-е место, пишет tut.by.

Самой счастливой четвертый год подряд стала Финляндия. В первой пятерке также Дания, Швейцария, Исландия, Нидерланды.

Наши ближайшие соседи расположились в основном гораздо выше: Литва на 38-м месте, Польша на 34-м, Латвия на 51-м. На позицию ниже белорусов — россияне (76-е место).

Самым несчастным стал Афганистан (149-ый), за которым следуют Лесото, Ботсвана, Руанда и Зимбабве.

При этом, как отмечают исследователи, мир в целом стал более несчастлив: индекс счастья упал с 48 процентных пунктов до 40. В трети стран значительно возрос уровень негативных эмоций, что специалисты связывают с последствиями пандемии.

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) — это международный исследовательский проект, который измеряет показатель счастья населения в странах мира. При составлении рейтинга учитываются такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень коррупции, а также косвенные показатели состояния общества, такие как уровень доверия, великодушие и щедрость.

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