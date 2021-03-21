«Получается около 800 долларов экономии» 21.03.2021, 13:10

Почему белорусы отказываются от машин с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на растущую инфраструктуру электрозаправок и действующие до конца 2021 года нулевые таможенные пошлины, количество автомобилей с электродвигателем на дорогах РБ по-прежнему остается не таким уж большим. Автолюбителей все еще терзают страхи перед невозможностью отыскать подзарядку для машины и непонимание принципов обслуживания электромотора. Впрочем, водителей, вкусивших все прелести комфорта электрокаров, с каждым годом становится больше.

Журналист av.by нашел трех белорусов, которые рассказали, каково это — владеть электромобилем в нашей стране, сколько на этом можно сэкономить и почему они вряд ли вернутся на авто с ДВС.

«Возвращение к ДВС — это уже маловероятно»

«3 января исполнилось ровно три года с того момента, как мы вместе с этой машинкой». Так политолог Ольга любовно отзывается о своем гибриде Chevrolet Volt 2012 года выпуска, в котором есть электродвигатель и этанол-бензиновый генератор. Однако опыт управления электрокарами у женщины значительный: до этого она пользовалась Toyota Prius и Honda Insight.

— Я уже девять лет езжу на машинах с электромоторами. Это техника с особенной философией. У нее своя динамика, устойчивость, безопасность. И если классический гибрид — это завтра, то чистый электрокар — это уже послезавтра, тем более для Беларуси.

Ольга признается, что за три года не успела разочароваться в выборе, сделанном в пользу Volt.

— Это невероятный автомобиль в плане реализации инженерной мысли, динамики езды, ощущения себя за рулем. Да, он дорогой в точке его приобретения, так как стоит больше, чем машина такого же класса с ДВС. Но специфика электромобилей в том, что они экономичные в дальнейшем. Тут фактически нечему ломаться, а это значит, что и обслуживание не требует много времени, сил и денег.

Невзирая на то, что в Volt есть мотор, который используется как генератор, масло наша героиня меняла в нем последний раз два года тому назад.

— За это время 62% масла у меня еще осталось. И когда его обновляли, оно оказалось чистым, потому что обычно я езжу по Минску и окрестностям благодаря электрозаряду и генератор использую мало.

Ольга говорит, что переход на электроплатформу помог пересмотреть траты семейного бюджета на авто.

— Я за два года проехала около 80 000 километров, а масло меняла за данный период буквально один раз. Соответственно, в обычной машине я бы провела эту процедуру уже раз 8, плюс еще предстояла бы замена фильтров. Мы с мужем подсчитали — за наш срок только на масле получается около 800 долларов экономии. Дальше — тормозные колодки. И гибриды, и электро тормозят рекуперацией. С одной стороны, это определенная проблема: колодки банально ржавеют, поскольку практически не задействуются. У меня до сих пор стоят заводские, которые по-прежнему целые (еще нужно поискать следы их эксплуатации!). А у обычных машин колодки меняются спустя 10–15 тысяч километров, так что это тоже момент экономии. Плюс до сего года зарядные станции «Белнефтехима» были бесплатными. Но даже с учетом платы за заряд все равно трат получается на 30% меньше, чем при использовании углеводородного топлива.

Ольга работает на дому, и эксплуатация электрокара в минских условиях требует от нее постоянного движения.

— Зарядных станций у нас в городе не очень много, распределены они не совсем логично. И чаще всего получается так, что ставишь машину в одном месте, а идти нужно в другое. В результате наматываешь несколько километров. Поэтому авто фактически заботится о физическом состоянии своих обладателей. Владея электрокаром, лучше иметь частный дом или зарядку рядом с многоэтажкой, иначе эксплуатация электромобиля превращается в своеобразный квест по городу в поисках парковки и зарядки.

Возвращаться на машины с ДВС женщина не хочет.

— Я устала от тех проблем, которые постоянно преследуют обладателей электрокаров в условиях Беларуси. Но после такой машины тяжело пересесть на что-нибудь другое. Сейчас смотрю в сторону моделей, где есть плагин для зарядки, или гибридов, потому что совсем переходить на авто с ДВС — это уже маловероятно.

«Всегда хотелось пробовать что-то новое»

Сперва «дизель», потом газ, а теперь — электричество. Такой эволюционный путь использования разных технологий в автомобильной технике за тридцать один год прошел Василий, предприниматель из Минска.

— В начале 90-х, когда вся Европа активно ездила на дизельных машинах, а в Беларуси в почете был бензин, я купил себе дизельный Volkswagen Jetta. Мне тогда все знакомые говорили, что это полный абсурд! Такая риторика продолжалась и дальше, когда я приобрел микроавтобус с газовым оборудованием — Citroen Jumper. Я следовал за новыми тенденциями, но не потому, что это было выгодно с точки зрения экономии, а из-за интереса. Всегда хотелось пробовать что-то новое.

Так случилось у мужчины и с электромобилем, который он намеревался купить с момента начала их массового производства.

— Как только они появились 10 лет назад, я стал наблюдать за рынком и планировать, что когда-нибудь возьму себе такое же авто. Просто не было нужного бюджета. А потом появилось окно возможностей — у нас отменили таможенные пошлины и НДС для электрокаров, а из-за коронавируса в Америке упали цены на машины. Я на тот момент передвигался на Toyota Auris, которую можно было продать, а затем, ничего не доплачивая, купить «электричку»: разница составляла буквально несколько сотен долларов. В мае 2020-го я сбыл старый автомобиль, а в сентябре из США приплыл Nissan Leaf 2013 года. Он был немного битый, но я его восстановил и с тех пор езжу уже полгода.

Василий считает, что в столичных условиях пользоваться электрокаром удобно.

— Для города это просто идеальный вариант. Полная зарядка обходится в 2 рубля, если говорить об экономии. Еще раз в год нужно поменять воздушный фильтр, раз в 30 тысяч километров — масло, раз в 100 000 км — тормозные колодки и шины. Другого обслуживания здесь нет.

Если рассуждать об удобстве, то его сложно переоценить. Машина уверенно едет по снегу и льду, тут отлично настроен электропривод — она не пробуксовывает! Можно остановиться на ледяной горке и тронуться, на что не всегда способен даже УАЗ «Патриот». Перед выездом бортовой компьютер прогреет салон, руль, сиденья, у вас будут незапотевшие стекла. В общем, максимально комфортно.

По словам нашего героя, электромобиль стоит покупать в том случае, если запаса хода батареи хватит на повседневные нужды.

— Мы вместе с семьей проезжаем примерно 60–80 километров в день, в морозы получается до 60 км. Сейчас, когда температура вышла в плюс, заряжаем авто раз в день — этого нам достаточно на два дня поездки. Обычно делаем это уже дома, но можем заехать на станцию быстрой зарядки. Однако такой вариант не всегда удобен: места перед станцией частенько занимают обычные машины, которые там паркуются, и зарядиться просто не получается.

Возвращаться на автомобиль с ДВС Василий не планирует, но и зарекаться не хочет.

— Если в моей жизни и жизни моей семьи ничего не поменяется, я продолжу ездить на электрокаре. Рассматриваю варианты с более емкой батареей, например, тот же Chevrolet Bolt (у него запас хода до 500 километров). Но если уеду работать куда-нибудь далеко или буду путешествовать в местах, где нет электрозарядок, то пересяду за «баранку» машины с привычным мотором. Тут уже выбирать не приходится.

«Такая простота, по сравнению с прошлым опытом, подкупает»

Еще одним уверенным в своем выборе водителем, полностью отказавшимся от классического автомобиля с ДВС в пользу электрокара, стала дизайнер Оксана. Девушка за рулем уже больше 15 лет и знает толк в комфортном управлении авто.

— За все это время сменила уже с десяток машин, но переломный момент наступил пару лет назад, когда появилась возможность опробовать Nissan Leaf. Данный опыт заставил меня изменить отношение к автомобилю в целом, подарил новые эмоции от езды. К тому же это была хорошая школа для быстрого обучения по видам зарядок (как ими пользоваться, грамотно распределять запас хода, экономить энергию и вообще правильно эксплуатировать электромобиль). В итоге мы с мужем решили остановиться на электрокаре.

С маркой автомобиля супруги определялись недолго — выбрали Tesla, но вопрос стоял в том, какую же модель предпочесть.

— У Model Х смущали открывающиеся вверх двери, что практически исключало заезд на ряд паркингов торговых центров, административных зданий и жилых комплексов Минска: там обычно очень низкие потолки. Плюс высокая стоимость и слишком большие габариты самой машины заставили искать другие варианты.

Потом рассматривали Model 3. Это машина с подчеркнутым минимализмом в дизайне и последними технологиями, но вот размер автомобиля оказался маловат. А еще здесь недостаточный объем багажника, не так много места в салоне и не очень удобная ручка для открытия авто. Также одним из важных критериев стал люк на крыше. Но машина очень красивая и интересная.

В итоге баланс был найден с Tesla Model S.

— Проехав на данном электрокаре и рассмотрев его габариты, изучив характеристики и модификации, мы начали искать именно эту модель. Цена на рестайлинговую версию оказалась кусачей, а батарея там небольшой емкости — в основном на 75 кВт. Подыскивали экземпляр до рестайлинга, обязательно полноприводный, с автопилотом первого поколения и люком-панорамой, светлым салоном. В итоге попался вариант Tesla Model S85D 2015 года в черном цвете, который весной 2020 года нам доставили из США. Приятным бонусом стал третий ряд сидений в багажнике: все-таки 7-местная Tesla — это не столь часто встречающаяся опция. Плюсом был и маленький пробег автомобиля.

Что означают цифры в названии модели? Маркировка 85 сообщает о емкости батареи (85 кВт), которая влияет на запас хода. В зимнее время он меньше, полного заряда хватает примерно на 400 км, в летний период — на 530 км. Маркировка D говорит о наличии двух электродвигателей, установленных спереди и сзади машины.

Девушка признается, что возвращаться на автомобили с ДВС пока не собирается.

— Для этого есть несколько причин. Во-первых, это экологичность, один из важнейших плюсов электрокара, то есть отсутствие выхлопных газов, которые жутко раздражают не только сидящего за рулем, но и остальных участников движения. Во-вторых, для нашей семьи были важны большой запас хода, полный автопилот и достаточный уровень комфорта при езде.

Оксана уточняет, что в неделю на полную зарядку машины уходит 25 рублей.

— Заряжаюсь на электростанции быстрой зарядки за 1 час 20 минут, на станции медленного заряда на 32 ампера — за 12 часов. То есть авто можно оставить на ночь, а утром электрокар уже полностью заряжен. Либо ставишь машину у торгового центра, либо возле работы... Пока занимаешься покупками или работаешь, идет процесс зарядки. Получится заряжаться и от домашней розетки, только по времени это достаточно долго (порядка 30 часов). Кроме относительно недорогого электричества, здесь не нужно менять масло, свечи, приводные ремни и много сложных и дорогих узлов автомобилей с ДВС. Такая простота, по сравнению с прошлым опытом, подкупает.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».