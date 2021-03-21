Ученые рассказали, зачем морские животные плавают кругами 21.03.2021, 13:13

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Предположительно, круговое плавание может принести пользу в нескольких случаях.

Плавание по кругу очень распространено среди многих видов морских животных. Об этом говорит исследование, опубликованное в журнале iScience, в котором обобщены результаты, полученные при изучении характерных перемещений, свойственных разным видам, обитающим в океане, пишет «Вокруг света Украина».

Было обнаружено, что животных, часто и подолгу плавающих по кругу, на удивление много. В их числе оказались морские черепахи, дельфины, тюлени и киты, пингвины, акулы и многие другие виды. Так, один клювовый кит Кювье, в течение 150-часового периода кружил около 12 часов.

Причина такой распространенности кругового плавания в настоящее время доподлинно неизвестна. На первый взгляд, плавание по прямым линиям было бы более логичным и эффективным способом передвижения. В чем же преимущество кругов?

Предположительно, круговое плавание может принести пользу в нескольких случаях. Оно облегчает навигацию с использованием магнитного поля Земли для животных, способных чувствовать магнитные поля. Во всяком случае, подводные лодки совершают круговые движения, когда им необходимо произвести точные геомагнитные измерения. Животные могут делать то же самое. В частности, было замечено, что морские черепахи, направлявшиеся на привычный им пляж для гнездования, начинали кружить в критических точках, где нужно было принять решение о направлении движения, словно пытаясь найти развилку на дороге.

Кружение также может быть хорошим методом при поиске пищи или партнера. Так, самец тигровой акулы кружит вокруг самки для ухаживания, а песчаные акулы – в поисках добычи.

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