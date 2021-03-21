Беларусь — первая среди постсоветских стран по росту потребительских цен 1 21.03.2021, 13:28

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За первых два месяца нового года цены в нашей стране выросли на 3,1%.

В январе и феврале 2021 года Беларусь возглавила список стран постсоветского пространства по росту потребительских цен. Это следует из проведенного агенством анализа данных национальных органов статистики, сообщает «Еврорадио».

За первых два месяца нового года цены в нашей стране выросли на 3,1%. Следом за Беларусью идут Азербайджан, Армения (у обеих стран на 2,8%), Украина (2,3%) и Грузия (2,2%). Для сравнения в России за это время потребительские товары подорожали на 1,46%, в Казахстане — на 1,3%, в Литве — на 0,7%

В феврале 2021 года цены в Беларуси увеличились на 1,94%. И это снова самый высокий показатель среди стран бывшего СССР. Далее идут Азербайджан (1,6%), Грузия и Кыргызстан (1,1%), Украина (1%), Эстония (0,9%), Россия (0,78%). В Литве цены выросли всего на 0,2%

По росту потребительских цен (на 7,36%) в 2020 году Беларусь заняла пятое место среди вышеупомянутых стран. Год назад — в январе и феврале 2020-го наша страна, как и сейчас, лидировала (1 и 1,87% соответственно).

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