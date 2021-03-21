Байден серьезно ранил Путина 5 Вячеслав Гнатюк, obozrevatel.com

21.03.2021, 13:37

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Ковбойский выстрел словом шокировал Кремль.

Вне всякиз сомнений, срежиссированное обвинение в адрес российского лидера – "убийца" – которое корреспондент агентства ABC News вложил в рот президенту США Байдену, стало самым значимым событием международной политики последних дней.

Оно своей бесцеремонностью и безапелляционностью шокировало мировую общественность – оказывается, официальные лица могут и так разговаривать! – и однозначно станет поворотным, граничным и по-своему рубиконовским пунктом, если можно так выразиться, в дальнейшей политике западного мира в отношении путинской эрэфии.

Можно согласиться с мнением журналиста Аркадия Бабченко, что этим словом Байден провозгласил новую "холодную войну" осколочные "империи зла" – путинскому режиму.

Несмотря на кажущуюся "спонтанность" выстрела Байдена, выглядит, что его команда тщательно примерялась – и поразила сразу несколько целей.

Первая-это, конечно, лицо самого Путина. Президент Соединенных Штатов одним словом, недвусмысленно и без дипломатического тумана показал истинную сущность этого "голого короля", что все 20 лет своего правления шел по трупам – и русских, и представителей других народов. В цивилизованном мире не принято разговаривать с руководителями государств таким образом, даже Сталина никто из современных ему государственных лидеров так не называл, хоть и было за что, А вот Путин "отгреб" по полной!

Поэтому не удивительно, что после сюсюканья Обамы и лакейского предотвращения Трампа ковбойский выстрел Байдена шокировал кремлевцев: сначала им просто отнялся язык, а когда они смогли заговорить, то еще больше показали свою растерянность и низость.

Байден глубоко унизил Путина как лицо, в глаза назвав его оскорбительным и позорным словом, мерзавцем, изгоем, которому нет места среди нормальных людей. Он просто "опустил" пуйла , выражаясь тюремным сленгом, хорошо знакомым преступному окружению кремлевского главаря.

А что же Путин на это? Отделался детской дразнилкой а потом, пытаясь сделать вид, что вроде бы ничего не произошло, предложил Байдену онлайн-дискуссию. Воистину, как говорят, "ему плюй в глаза, а он: "Божья роса!"

Вторая мишень "выстрела" Байдена – окружение русского диктатора. Американский лидер дает ему понять, что с нынешним российским президентом он обрубает все контакты и не хочет иметь с ним (пока что только с ним!) никаких дел. Ведь невозможно теперь представить, чтобы после такого тяжкого обвинения Байден сел за стол переговоров с Путиным. И о том, что Байден попал в цель, свидетельствует высказывание путинского пресс-секретаря Пескова, когда тот констатировал, что США не хотят налаживать отношения с Россией. А это означает углубление изоляции России, дальнейшее ограничение ее маневренности во внешней политике, обострение конфронтации западного мира с российским режимом, имиджевые, инвестиционные, в целом серьезные финансовые потери. Яркое подтверждение этому-стремительное падение рубля после интервью Байдена. Американский президент одним словом мощно усилил токсичность кремлевского фюрера и его окружения, и для других лидеров демократических стран. Ведь теперь, протягивая руку Путину при встречах, они под прицелами камер приветствовать клейменого на весь мир УБИЙЦУ. Такая ситуация будет создавать для них определенный дискомфорт, который, очевидно, отразится и в экономической, и в политической сфере взаимоотношений их государств с РФ.

Байден сметает с геополитической шахматной доски фигуру Путина и подталкивает российские элиты, которые не хотят разрыва с западным миром, где хранятся их капиталы, недвижимость, где живут и учатся их дети, до кардинального решения судьбы своего диктатора. Поэтому, думаю, уже в ближайшее время, возможно, в течение нескольких месяцев, следует ожидать вулканических процессов на российском властном Олимпе.

Вячеслав Гнатюк, obozrevatel.com

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