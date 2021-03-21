Глава BioNTech: Европа будет контролировать пандемии до конца лета

Глава BioNTech: Европа будет контролировать пандемии до конца лета1
- 21.03.2021, 13:56
Однако, по его словам, вирус никуда не денется.
Один из руководителей и соучредителей немецкой компании-разработчика вакцины от коронавируса BioNTech Угур Шахин считает, что коронавирус будет под контролем в большинстве европейских стран и в США до конца лета, учитывая вакцинацию.
Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, сообщает "Европейская правда".
"Во многих странах Европы и США мы, вероятно, в конце лета будем находиться в ситуации, когда нам не понадобятся локдауны", - сказал Шахин.
Однако, по его словам, "вирус никуда не денется", и пройдет как минимум год, прежде чем человечество "овладеет ситуацией".
"Будут вспышки, но они будут фоновым шумом. Будут мутации, но они не испугают нас", - сказал он.
Шахин считает, что в частности в Германии возможно обеспечить вакцинацию 70% немцев до конца сентября, после чего ситуация станет более контролируемой.
По состоянию на субботу почти 9% населения Германии получили хотя бы одну дозу вакцины.
Между тем в Британии 50% взрослых получили хотя бы одну дозу вакцины.