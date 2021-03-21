В Южной Корее тоже поддерживают белорусов

В Южной Корее тоже поддерживают белорусов2
- 21.03.2021, 14:15
Когда мы говорим, что белорусов поддерживает весь мир — это не преувеличение.
Сегодня хорошие новости пришли из столицы Южной Кореи Сеула, пишет Telegram-канал NEXTA Там прошла пресс-конференция, на которой представители корейского гражданского общества объявили о поддержке белорусов.
Более 40 общественных организаций и политических партий выпустили совместный пресс-релиз, в котором призвали правительство Кореи поддержать белорусский народ в Совете ООН по правам человека.