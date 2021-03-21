Транспортный коллапс на границе продолжается
- 21.03.2021, 14:24
- 1,148
Больше всего машин собралось на выезде из Беларуси в Литву.
Более 1100 грузовиков скопилось в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза, пишут naviny.online.
Наиболее проблемная обстановка по обыкновению сложилась на литовском направлении — более 560 фур:
«Бенякони» — более 210;
«Каменный Лог» — более 200;
«Привалка» — более 130;
«Котловка» — более 20.
На двух КПП своей очереди на выезд в Латвию ожидают более 320 грузовиков:
«Урбаны» — более 180;
«Григоровщина» — более 140.
В Польшу не могут пока выехать более 230 большегрузов:
«Брузги» — более 130;
«Берестовица» — более 50;
«Козловичи» — более 50.
Напомним, с 22 марта в пункте пропуска Мядининкай (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») начнутся работы по реконструкции. В этой связи будет уменьшено количество полос для движения транспорта, что отразится на пропускной способности (ожидается, что она снизится на 50%).
Ранее сообщалось, что белорусская сторона упрекнула литовских коллег в том, что «не выполняют нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами».