Страх и ненависть в Москве: почему нервничает Кремль? 2 21.03.2021, 14:28

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РФ теряет инициативу в важных международных вопросах.

"Попытки Украины вернуть Крым будут восприниматься как агрессия против двух субъектов Российской Федерации". Именно так на принятие СНБО стратегии деоккупации Крыма и создание "Крымской платформы" отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Все усилия Киева по возвращению Крыма являются нелегитимными и не могут восприниматься иначе, нежели как угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации. Еще раз напоминаем, что будем рассматривать участие любых стран и организаций в таких действиях, включая инициативу "Крымская платформа" как недружественный в отношении России шаг, как прямое посягательство на ее территориальную целостносто", – утверждает Захарова.

Казалось бы, ничего нового. Хамство и апелляция к словам Владимира Путина о "вопрос Крыма закрыт" как к истине в последней инстанции, – пишет журналист Лариса Волошина для издания "День".

Но есть и кое-что новое. Угрозы российского МИД адресованы не только Украине, но и всем странам, которые согласились присоединиться к инициативе президента Владимира Зеленского. Спикер МИД Украины Олег Николенко призвал Российскую Федерацию не заниматься политическим буллингом. "Угрозы в адрес Украины и других государств-участников Крымской платформы являются очередным проявлением продолжающейся маргинализации российской внешней политики", — утверждает он. "Никакого статуса в Крыму, кроме как государства-оккупанта, Россия не имеет", — напоминает Николенко. Поэтому мы видим, что Россия пытается исказить реальность, отрицая четкое международно-правовое определение своих действий в Крыму как акта международной агрессии.

Насчет Донбасса картина такая же. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Интерфаксу" заявил, что не существует ни одного нового мирного плана по урегулированию на Донбассе, о котором говорил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. И одновременно, вопреки себе, он пояснил, что 8 февраля "представители Германии и Франции осуществили очередную попытку согласовать "компромиссный проект" рекомендаций "нормандского" формата для контактной группы". В связи с чем 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточненные правки и предложила Киеву представить свои предложения к франко-германскому проекту, а также изложить позицию по российским поправкам. "С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание..."— сказал Козак. Так план был, просто он не удовлетворяет Россию, поэтому она его не видит? Обвиняя Киев, российский куратор Минского процесса пояснил, что "Украина ищет отговорки, чтобы не вести диалог с представителями Донбасса, и поэтому считает необязательной резолюцию Совета безопасности ООН, которая утвердила Минские договоренности".

По тому, насколько резким стал тон российских спикеров, как они отдалились от того пренебрежительно-вальяжного "Тополь санкций не боится", можно сделать вывод, что в Кремле нервничают. За семь лет российским лоббистам так и не удалось убедить мир забыть об Украине и передать постсоветское пространство в московское господство. И здесь важна позиция Украины. События на оккупированных территориях являются прямым доказательством, что российская агрессия разрушает не только жизнь украинцев, но и является серьезной угрозой безопасности в регионе. Создание на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей застенков, где к мирным жителям применяют методы НКВД, построение тоталитарной идеологии в Крыму — все это признаки возрождения гибрида двух самых отвратительных режимов, которые знало человечество, — советского и нацистского.

Нужно искать союзников. Нужно создавать условия, при которых любые ситуативные союзы западных кругов с Россией были бы невозможными. Вместо этого мы слышим от украинских чиновников бесконечные речи про вот-вот достижимый мир. А также нежелание доказывать разрушительный характер того монстра, в который превращается путинская Россия. Именно Украина должна расставлять акценты. Российские угрозы, манипуляции и передергивания — это очередной ответ на фундаментальный вопрос: "Хотят ли русские войны?"Пытаясь напугать мир возможной эскалацией, Россия одновременно скрывает, что война уже идет. Причем полным ходом. Деокупация зависит от того, как быстро власть пожелает победы над гибридным агрессором и прекратит создавать у западных партнеров иллюзию возможности быстрого примирения с ним.

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