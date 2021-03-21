В Турции начались массовые протесты 21.03.2021, 14:54

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Тысячи людей протестуют и призывают Эрдогана отменить свое решение по выходу из Стамбульской конвенции.

В Турции прошли массовые протесты против выхода страны из Стамбульской конвенции о предупреждении насилия в отношении женщин. Участники акции в субботу вышли на улицы с транспарантами, призывая президента Реджепа Тайипа Эрдогана отменить свое решение, сообщает "Зерекало недели. Украина" со ссылкой на Guardian.

Протестующие несли в руках плакаты, скандируя: "Мы не боимся. Мы не будем повиноваться". По сообщениям СМИ, акции прошли в Анкаре и Измире.

Конвенция Совета Европы, подписанная в Стамбуле, обязывала предотвращать и искоренять насилие в семье на юридическом уровне. Турецкие консерваторы утверждают, что Стамбульская конвенция подрывала семейные ценности. Они также враждебно относятся к принципу гендерного равенства и рассматривают его как пропаганду гомосексуализма. Турция считает, что права женщин защищают внутренние законы, а не какие-то внешние регулирования.

Критики выхода из Стамбульской конвенции заявили, что страна еще больше отдалится от ценностей Евросоюза, кандидатом на вступление в который она остается.

Решение Эрдогана последовало после того, как в этом месяце он обнародовал судебные реформы, которые, по его словам, улучшат права и свободы, а также помогут соответствовать стандартам ЕС.

В то же время ЕС европейские лидеры раскритиковали решение Турции выйти из Стамбульской конвенции, призвав президента Эрдогана пересмотреть свое решение.

"Мы глубоко сожалеем и выражаем непонимание из-за решения турецкого правительства", - заявил поздно вечером в субботу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он считает, что данное решение рискует поставить под угрозу защиту и основные права женщин и девочек в Турции и посылает опасный сигнал всему миру.

Турция вышла из знаменательного европейского договора о защите женщин от насилия, который она первой подписала 10 лет назад и который носит название ее крупнейшего города. Указ турецкого президента об аннулировании ратификации стал ударом для защитников прав женщин, которые заявляют, что соглашение имеет решающее значение для борьбы с насилием в семье.

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