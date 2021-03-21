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Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины против COVID-19 на сумму 14 миллиардов евро

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  • 21.03.2021, 15:09
Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины против COVID-19 на сумму 14 миллиардов евро

Предложения выглядели вполне реалистично.

Финляндии и другим стран ЕС злоумышленники предлагали купить партии несуществующих вакцин против коронавируса стоимостью 14 млрд евро.

Об этом Yle рассказал директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) Вилли Итяля.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - сказал Итяля.

Чиновник не вправе комментировать, откуда такие предложения поступали. Однако, по его словам, виновные в таких махинациях в основном связаны с организованной преступностью и действуют из третьих стран.

По его словам, OLAF узнало о мошенничестве после того, как несколько стран ЕС, которые получили такие предложения, связались с Европейской комиссией.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - объясняет Итяля.

Расследованием дела в Финляндии занимаются правоохранительные органы.

Ранее OLAF предупредил правительства стран-членов о фейковых посредниках по продаже вакцины от коронавируса, которые могут пытаться контактировать с ними.

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