Завхоз Кобринской ветеринарной станции присоединился к общенациональной стачке
- 21.03.2021, 15:31
Свое решение Александр Кравчук приурочил к празднованию Дня Воли.
Житель деревни Девятки, работающий завхозом Кобринской районной ветеринарной станции, инвалид 2 группы Александр Кравчук объявил о своем присоединении к общенациональной забастовке с 25 марта, сообщает «Радыё Рацыя».
Александр Кравчук сейчас в больнице на лечении и свое присоединение к забастовке считает вкладом в празднование Дня Воли.