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Завхоз Кобринской ветеринарной станции присоединился к общенациональной стачке

  • 21.03.2021, 15:31
Завхоз Кобринской ветеринарной станции присоединился к общенациональной стачке

Свое решение Александр Кравчук приурочил к празднованию Дня Воли.

Житель деревни Девятки, работающий завхозом Кобринской районной ветеринарной станции, инвалид 2 группы Александр Кравчук объявил о своем присоединении к общенациональной забастовке с 25 марта, сообщает «Радыё Рацыя».

Александр Кравчук сейчас в больнице на лечении и свое присоединение к забастовке считает вкладом в празднование Дня Воли.

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