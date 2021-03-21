Политолог Соловей о ситуации в Беларуси: Может возникнуть неожиданная комбинация 8 21.03.2021, 16:00

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Фото: tut.by

Лукашенко явно преувеличивает свои способности.

Известный российский политолог Валерий Соловей, знаменитый своими политическими предсказаниями, в программе «Особое мнение» на «Эхо Москвы» высказался о ситуации в Беларуси.

- Лукашенко играет на время, а время играет на Лукашенко? То есть, нет ли для него той самой экзистенциальной угрозы в лице наступившего весеннего потепления и улицы белорусской знаменитой, которую мы все увидели?

- Отличный вопрос. Да, он явно преувеличивает свою способность справиться с протестами и свой успех. Может возникнуть неожиданная комбинация — в Москве об этом размышляют, — чтобы поддержать белорусскую оппозицию.

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