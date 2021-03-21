Система прогнила полностью 1 21.03.2021, 16:25

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От правящих вершков до послушных корешков.

Вероятно, арест губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в коррупции, никого в России не удивил, пишет Telegram-канал «СерпомПо».

Подобные события в системе назначений или, скажем, полуназначений Кремлем губернаторов регулярны.

Вот список, попавших под следствие за последние годы губернаторов: Сергей Фургал (Хабаровский край), Павел Коньков (Ивановская область), Александр Винников (ЕАО), Леонид Маркелов (Марий Эл), Александр Соловьев (Удмуртия), Михаил Юревич (Челябинская область), Никита Белых (Кировская область), Вячеслав Гайзер (Республика Коми), Владимир Торлопов (Республика Коми), Николай Денин (Брянская область), Александр Хорошавин (Сахалинская область), Василий Юрченко (Новосибирская область), Вячеслав Дудка (Тульская область).

Возможно, мы кого-то упустили. Но масштаб впечатляет.

Главный вопрос: вы видели что-нибудь подобное в западных странах? Германии, Соединенных Штатах, Британии, Франции? Чтобы год за годом руководители регионов попадали под следствие по обвинениям в коррупции?

Этого нет.

Причем, наглядно видно, что уголовные дела против региональных начальников в России не исправляют ситуацию. Ладно бы, после двух-трех судов, коррупция исчезла. Но ведь нет – все то же самое. Меняются фамилии, регионы, масштабы, формы. Но суть остается той же – коррумпированная система.

Это и есть кризис системы, когда декларации никак не могут воплотиться в реальность. И встает невольный вопрос: почему же в западных странах такого воровства среди регионального политического класса нет, а в России оно сплошь и рядом? В чем преимущества российской «вертикальной» модели?

Есть еще одно соображение: если наверху кто-то считает, что арестами губернаторов или чиновников можно отвлечь внимание от обвинений первых лиц государства в обогащении, то это заблуждение. Они лишь «добавляют жару» - показывают, что система прогнила полностью – от правящих вершков до послушных корешков.

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