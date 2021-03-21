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Идиотизм лукашистов: чтение книг в электричке нужно согласовывать

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  • 21.03.2021, 17:05
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Идиотизм лукашистов: чтение книг в электричке нужно согласовывать

Чтение книг могут приравнять к акции протеста.

Пользователи инициативы skarga.help отправили обращение по поводу задержания пенсионеров, которые читали книги белорусских писателей в электричке. Вот, что ответили власти, пишет tut.by.

Напомним, в конце февраля в Минске задержали пенсионеров, пассажиров электрички, которая ехала в направлении Молодечно. Им предъявили обвинение в участии в несанкционированной акции: пожилые люди читали в поезде книги белорусских писателей, по некоторым данным, у кого-то в руках были и бело-красно-белые флажки. Как рассказывали задержанные, в вагоне находилось около 30 пожилых людей. После задержания пенсионеров отвезли на Окрестина.

Несколько недель назад пользователи инициативы skarga.help отправили обращение местным властям по поводу этой ситуации.

Администрация Московского района ответила: «Чтение книг белорусских писателей законодательством не ограничено.

Вместе с тем, если чтение книг имеет признаки, которые относятся к закону „О массовых мероприятиях“, то проведение такого чтения нужно согласовать в соответствии с законом».

Как распознать эти признаки в ответе не сообщается.

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