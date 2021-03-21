Белорусская экономика входит в системный кризис 1 21.03.2021, 17:12

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Люди беднеют, уменьшается рынок труда, сокращается потребление.

Ряд предприятий в Беларуси вынужденно сокращает рабочую неделю, на других снижаются зарплаты. Эти процессы говорят о том, что наша страна входит в системный кризис. Такое мнение в разговоре с «Белсатом» высказывают экономисты.

Telegram-каналы сообщают, что на Жабинковском сахарном заводе требуют подписать документ, по которому сокращается рабочая неделя, а соответственно, уменьшается и зарплата. Работники также пишут о сокращении заработных плат на ряде предприятий во многих городах страны. Все это происходит на фоне значительного сокращения спроса.

«С началом пандемии коронавируса во всем мире наблюдался значительный спад потребления. И это было во всех сферах экономики. И вот только сейчас эта волна дошла до нас. Ранее Совет Министров рапортовал об огромном росте ВВП, о том, что наша экономика, несмотря на сокращения во всем мире, показывает положительную динамику. Но эта волна не могла не дойти до нас и сейчас затронула нашу страну, хотя и с опозданием. Получается, что многомиллиардные вливания, которые государство делало в государственные предприятия, не спасли ситуации. И сейчас люди меньше потребляют, что сказывается на предприятиях. Это естественный процесс», – отметил в беседе с журналистами Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари Евразия».

Но причина экономических проблем на государственных предприятиях не только в пандемии коронавируса.

«Сегодня мы в ситуации, когда предприятия оказались в очень плохом финансовом состоянии. У них не хватает даже оборотных средств. Если раньше руководители предприятий приходили в банк и могли получить кредит, то сейчас из-за политического фактора ситуация изменилась. Мы видим, что Нацбанк проводит довольно нестандартную монетарную политику, зажимает ликвидность. Главная цель – не допустить инфляции и девальвации.

В результате банки не могут получить средства от Нацбанка и не могут выдать их госпредприятиям, которые привыкли существовать на этих дешевых государственных ресурсах. Поэтому сейчас многие сокращают рабочую неделю, простаивает и так далее», – отмечает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Решить проблемы в экономике власти стремятся только благодаря монетарной политике Национального банка. Но этого недостаточно, так как корни проблем – в плоскости политики, а не только в экономике.

«Часть населения потеряла доверие к банковской системе и забрала свои депозиты. При этом существует девальвационное давление, недоверие к рублю. И Нацбанк старается не допустить девальвации, так как это для наших государственных предприятий станет убийственным. Многие займы у них в валюте, соответственно, обслуживание этих займов станет очень тяжелым. Поэтому здесь вопрос, что мы не можем позволить себе того, что могут позволить другие государства.

Кроме того, у нас нет мер, которые бы решали политический кризис. Без выхода из этого кризиса невозможно нормализовать ситуацию», – добавляет академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Кризис в экономике проявляется все сильнее: люди беднеют, уменьшается рынок труда, сокращается потребление. Согласно уровню средних зарплат в мире, Беларусь заняла 101-е место из 160 стран в рейтинге Международной организации труда.

«Одна из самых важных причин ухудшения ситуации в экономике – уменьшение дотаций из соседней России. В 2015 году дотации составили около 5 миллиардов долларов США. К 2020 году они сокращались и практически исчезли. Вторая причина – с 2011 года по сегодняшний день валовые внешние займы страны выросли на 13 миллиардов. Отдавать нечем, поэтому все время перезасыщали, чтобы вернуть прежние долги. И третья важная причина – сокращение инвестиций в основные фонды. За 10 лет они сократились на 20-30 %. Мы долго жили не по средствам», – рассказал экономист Леонид Злотников.

По словам эксперта, в Беларуси мы сейчас наблюдаем сильный системный кризис:

«Впервые убытки самых крупных предприятий Беларуси превысили чистую прибыль предприятий. Но власти перебрасывают какие-то средства на поддержание, дают им кредиты под низкий процент. И такое мы наблюдаем в течение последних четырех лет. Бюджет раньше же был профицитным, а вот в этом году впервые стал дефицитным. И отдавать долги нечем, начинается перетягивание одеяла. А в итоге раскручивается инфляция. Минфин, правительство что-то пытается делать. Но соответствующих мер пока нет.

Спасают госсектор, но такими мерами ничего не получится сделать. Предприятия рождают убытки, увеличивают их. Но менять надо ситуацию в экономике, а не в денежной системе».

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