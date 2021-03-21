Amnesty International требует от белорусских властей освободить политзаключенных 21.03.2021, 17:50

Минск призвали выполнять международные обязательства.

В совместном обращении 11 международных правозащитных организаций также содержится требование выполнять обязательства международных соглашений, участницей которых является Беларусь, пишет «Салiдарнасць».

Правозащитники требуют прекратить преследования правозащитников и гражданских активистов и освободить политических заключенных.

В заключении находятся шестеро правозащитников: двое сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью» и четверо сотрудников «Вясны».

Вы можете написать письмо правозащитникам-политзаключенным и поблагодарить их за их смелую работу. Вот их имена: Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Татьяна Ласица, Леонид Судаленко, Сергей Дроздовский и Олег Граблевский.

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