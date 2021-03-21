Amnesty International требует от белорусских властей освободить политзаключенных
- 21.03.2021, 17:50
Минск призвали выполнять международные обязательства.
В совместном обращении 11 международных правозащитных организаций также содержится требование выполнять обязательства международных соглашений, участницей которых является Беларусь, пишет «Салiдарнасць».
Правозащитники требуют прекратить преследования правозащитников и гражданских активистов и освободить политических заключенных.
В заключении находятся шестеро правозащитников: двое сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью» и четверо сотрудников «Вясны».
Вы можете написать письмо правозащитникам-политзаключенным и поблагодарить их за их смелую работу. Вот их имена: Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, Татьяна Ласица, Леонид Судаленко, Сергей Дроздовский и Олег Граблевский.