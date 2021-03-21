Бойкот фанатов: на матчи чемпионата Беларуси сгоняют актив БРСМ 2 21.03.2021, 18:22

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Также вместо болельщиков выставили баннер с болельщиками питерского «Зенита».

Стартовавший на прошлой неделе новый сезон высшей лиги уже отметился низкой посещаемостью матчей – по сравнению с прошлым годом этот показатель упал почти на 60%. Одной из причин тому стал объявленный фан-секторами клубов бойкот из-за политической ситуации в стране. Без фанатской поддержи в новом сезоне остались многие команды «вышки», пишет «Трибуна».

Заполнить пустующие трибуны попытались привычным способом: на матчах в Минске и Гомеле были замечены организованные группы военнослужащих, еще дальше пошли в Витебске – там миссию по замене фан-сектора поручили БРСМ.

И если на секторе ультрас хотя бы присутствовали люди, то и иллюзию нахождения болельщиков за воротами ЦСК «Витебский» должен был создавать огромный баннер. Здесь, правда, тоже что-то пошло не так – внимательные болельщики «северян» заметили, что основой для баннера стало фото фанов «Зенита», на которое «прифотошопили» шарфы и эмблемы «Витебска».

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