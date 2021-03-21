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В понедельник в Беларуси ожидается до +5 градусов

  • 21.03.2021, 19:10
В понедельник в Беларуси ожидается до +5 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Кратковременный снег и гололедица ожидаются в Беларуси 22 марта, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ночью и местами днем ожидаются кратковременные снег и мокрый снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит минус 1-6, днем прогнозируется от минус 1 до плюс 5 градусов.

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