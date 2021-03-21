Лукашенковская чиновница — детям: Одна из тем ваших разговоров должна быть реализация декрета №3 15 21.03.2021, 20:09

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Чиновница также поведала, как стала «успешной».

«Солидарность» рассказала, как в лицее №2 чиновники провели детям «ликбез». В частности, учащимся объяснили, почему не стоит требовать что-либо у государства, посоветовали старшеклассникам задуматься над декретом о тунеядстве и разъяснили, из-за чего у родителей простои на работе.

15 февраля в лицей №2 приехали побеседовать с учащимися председатель комитета по труду, занятости и соцзащиты горисполкома Жанна Романович и начальник управления по образованию администрации Ленинского района Наталья Кучинская. (В распоряжении «Cалідарнасці» имеется запись мероприятия).

Надо сказать, беседа получилась довольно странной. Планировалась, что она пройдет в форме диалога, однако говорили в основном чиновницы. Да и ответы наверняка получились не те, что ожидали услышать дети.

В частности, лицеисты поинтересовались, какова конкурентоспособность белорусского образования на международном уровне и почему так много наших детей хотят учиться за границей.

На это чиновница от образования посоветовала учащимся… почитать интервью министра образования в телеграм-канале.

— И даже когда вас через разные какие-то вещи зовут приезжать зарабатывать за границу, это именно потому, что образование наше ценится, — сделала она вывод.

В качестве примера чиновница привела белорусских медиков, педагогов и айтишников, которых сегодня активно принимают за границей, правда, не уточнила, почему они туда так устремились.

— Насколько делать какие-то препоны и не отпускать — это второй вопрос, — заявила чиновница. — Но есть факты, когда люди съездили, попробовали и вернулись, потому что ты все равно востребован здесь у себя, на родине.

И привела в пример себя:

— Образование, полученное здесь, сделало меня успешной.

А еще детям посоветовали посмотреть передачу «Жизнь других», в которой рассказывается о разных странах:

— И знаете, в конце каждой передачи очень правильный вывод: замечательная страна, но это жизнь других.

Следующий вопрос, который интересовал детей, это совмещение работы и учебы, и как создать для этого в государстве условия?

— Наткнулась на очень интересное высказывание: прежде чем спросить у государства и страны, чем они тебе обязаны, спроси у себя, что ты сделал для страны и государства, — тут же парировала председатель комитета по труду. — Тема интересная. Потому что еще в период прошлого обращения нашего главы государства к парламенту и народу была обозначена тема занятости студентов и трудоустройства. И совсем недавно эту тему еще раз вытащил на свет божий глава государства после того, как в стране после августа произошли различные события, которые каждому из нас известны.

Впрочем, что из этого следовало и какие шаги были предприняты после «вытащенной на свет божий» темы, чиновница уточнять не стала. Вместо этого детей на полчаса ждал «занимательнейший» экскурс в статистику о количестве занятых, трудовых ресурсах, количестве рабочих мест и безработице, которая, конечно же, ниже чем у всех наших соседей.

Форма донесения материала для 10-11-классников была соответствующей:

— Хочу обратить ваше внимание, что сегодня задача поставлена так, чтобы каждое рабочие место являлось высокопроизводительным. Сегодня все сферы экономической деятельности нацелены на сокращение низкопроизводительного труда, низко эффективного, неквалифицированного труда, и каждое рабочие место должно являться высокопроизводительным, — доступно объяснила детям чиновница.

Свой длинный монолог она объяснила тем, что хотела, чтоб дети понимали, что в Минске каждый человек может найти работу. Впрочем, как далее выяснилось, не совсем.

— В сентябре, когда службе занятости города была поставлена задача трудоустроить всех студентов, вместе с БРСМ мы провели анкетирование. Так вот оказалось, что желают найти работу более 50 тысяч студентов. Три месяца мы проводили выездные ярмарки вакансий, — похвалилась представитель комитета по труду и огласила результат: — За период проведения акции мы трудоустроили чуть больше 400 тех, кто хотел учиться и работать.

Трудоустройству, по ее словам, мешали отсутствие у нанимателя гибких графиков работы, но главное, что молодежь почему-то отказывается работать, узнав о зарплатах.

— Уверяю вас, ребята, для любого студента сегодня в столице найдется рабочее место, беда в другом: что не все студенты готовы идти работать и не получить сразу тысячу рублей. Приходят к нам ребята и спрашивают: «А что мы будем получать?» Почему-то всем хочется получить тысячу рублей сразу, — удивилась чиновница.

«Может, у многих ваших родителей ежедневные простои объявлены на крупных предприятиях»

Лицеисты также поинтересовались о сокращении рабочих мест. И тут же узнали, кто больше всех беспокоится о людях.

— В прошлом году главой государства была поставлена задача приостановить массовое сокращение людей с государственных организаций, — отрапортовала чиновница. — В принципе, касалась задача всех. Но кто более исполнительный? Частный бизнес он во всем себя проявляет: там есть вопросы и по выплате заработной платы, и по уровню заработной платы, и по сокращению работников. Вы же понимаете, что частник он быстрее считает собственные деньги, и он не очень заботится о том, куда пойдет десяток его работников после того, как он сочтет нужным сэкономить средства.

То ли дело госпредприятия. Ведь там, по словам чиновницы, глава государства поставил задачу сохранить трудовые коллективы.

— Многие говорят: «Ай, что вы там работаете, что ваши предприятия?.. Посмотрите, ежедневные простои…» Может, у многих ваших родителей ежедневные простои объявлены на крупных предприятиях, неполная рабочая неделя, неполный рабочий день — так вот это все меры, которые позволяют предприятиям сохранить рабочие коллективы, не выставить людей на улицу, а сохранить рабочие места, — рассказала об эффективной экономической модели чиновница.

«Одна из тем ваших разговоров должна быть реализация декрета №3»

Чиновники также решили довести до старшеклассников информацию по тунеядцам, хотя те совсем даже об этом не спрашивали.

— Все знаете декрет №3, — начала председатель комиссии по труду, и тут же сообщила статистику неработающих по Минску. — Вот неслучайно называю вам эти цифры, чтобы у вас была тема подумать. Я знаю, что вы ребята, которые занимаете активную жизненную позицию, участвуете в разговорах, обсуждениях, так вот одна из тем ваших разговоров должна быть тема реализации декрета №3. Почему сегодня в столице 124 тысячи человек не считают нужным работать? Хотелось бы узнать. Нам вот очень. И мы занимаемся этим.

Зато учащихся интересовал вопрос языковой политики и почему в 1999 году белорусский язык назвали родным более 85% белорусов, а в 2019 году только 61%? А в ответ услышали о количестве открытых белорусскоязычных групп в детских садах, о том, что родители сами не хотят отдавать туда детей и получили заключение: «Галоўнае, нацыянальнае не ператварыць у нацыяналістычнае».

Спросили и про минимальную заработную плату. И оказалось, что такое происходит только на частных предприятиях и то для того, чтобы уйти от налогов, но государство бдит и уже поставлена задача бороться с зарплатой в конвертах.

А еще был вопрос и про эффективность работы профсоюзов. Ответ тоже хорош:

— Профсоюзы сегодня занимают самую весомую нишу в тандеме — государство — общественные организации.

Вот такая содержательная получилась беседа.

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