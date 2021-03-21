На востоке Австралии сильнейшее наводнение за последние 50 лет 21.03.2021, 20:15

1,508

Фото: EPA

Фоторепортаж.

На восточном побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за проливных дождей случилось масштабное наводнение, сообщает The Sydnay Morning Herald. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны уже приказала примерно 1000 жителям населенных пунктов Пенрит, Джемисонтаун и Малгоа эвакуироваться, иначе они окажутся в ловушке из-за поднимающихся паводковых вод. Из-за наводнения в регионе закрыли 140 школ, часть дорог и мостов перекрыты, а в некоторых частях Сиднея и Нового Южного Уэльса приостановлена кампания по вакцинации. Также наблюдаются проблемы с поставками товаров в супермаркеты. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян назвала это наводнение крупнейшим за последние 50 лет в регионе, передает gordonua.com.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».