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На востоке Австралии сильнейшее наводнение за последние 50 лет

  • 21.03.2021, 20:15
  • 1,508
На востоке Австралии сильнейшее наводнение за последние 50 лет
Фото: EPA

Фоторепортаж.

На восточном побережья австралийского штата Новый Южный Уэльс из-за проливных дождей случилось масштабное наводнение, сообщает The Sydnay Morning Herald. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям страны уже приказала примерно 1000 жителям населенных пунктов Пенрит, Джемисонтаун и Малгоа эвакуироваться, иначе они окажутся в ловушке из-за поднимающихся паводковых вод. Из-за наводнения в регионе закрыли 140 школ, часть дорог и мостов перекрыты, а в некоторых частях Сиднея и Нового Южного Уэльса приостановлена кампания по вакцинации. Также наблюдаются проблемы с поставками товаров в супермаркеты. Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян назвала это наводнение крупнейшим за последние 50 лет в регионе, передает gordonua.com.

Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
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