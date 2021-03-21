Белоруска Динара Алимбекова в гонке с сумасшедшим ветром взяла серебро 5 21.03.2021, 20:29

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Стрельба на рубеже была похожа на лотерею.

Биатлонный сезон Кубка мира завершился гонками с массовый стартом на 12,5 км. Старты были отложены на несколько часов из-за сильного ветра в шведском Эстерсунде. Но и позже ветер не успокоился – стрельба на рубеже была похожа на лотерею, передает kp.by.

Белоруски с первых же метров дистанции были среди тех, кто борется за победу. Анна Сола и Динара Алимбекова менялись местами, но постоянно были в голове группы.

На третьем рубеже, когда многие не могли совладать с порывами ветра, допуская по три-четыре промаха, Алимбекова совершила чудо – отстрелялась на ноль!

Динара возглавила гонку и по ходу опережала ближайшую преследовательницу на 26 секунд. Сола не закрыла три мишени и отставала от Алимбековой после выхода с рубежа на 22 секунды.

На четвертом рубеже Алимбекова промахнулась трижды, но все-таки ушла на последний круг первой, а на пятки ей наступала норвежка Тандреволд – у нее был один круг штрафа.

В борьбе за золото сказалось, что перед финишный кругом норвежка пробежала лишь 150 м против 450 у Алимбековой. Тандреволд вышла с рубежа более свежей.

В итоге норвежка (всего 5 промахов) финишировала первой, а Алимбекова ( 6 промахов) уступила ей 7 секунд. Анна Сола закончила дистанцию 6-й (8 промахов). Елена Кручинкина – 27-я (7 промахов).

По итогам сезона Алимбекова заняла в общем зачете 7 место, а Сола – 23-е. А среди спортсменок до 25 лет Динара набрала больше всех очков и выиграла зачет молодых гонщиц.

Большой Хрустальный глобус победительницы общего зачета завоевала норвежка Тирил Экхофф.

Это первый сезон после ухода Домрачевой, когда мы снова почувствовали вкус побед Кубка мира (Алимбекова) и медалей чемпионата мира (Сола).