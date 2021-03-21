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В российском цирке на представлении подрались слоны

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  • 21.03.2021, 21:05
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В российском цирке на представлении подрались слоны

Слоны подрались в разгар представления в Казанском цирке.

Об этом сообщает телеканал «360».

Судя по кадрам с места, один слон повалил другого на бок и двигал его хоботом. Дрессировщики при этом пытались их разнять, но у них это сразу не вышло. При этом оба животных оказались за пределами арены, прямо возле зрительских рядов. Посетители успели разбежаться и увести детей подальше. Причина произошедшего пока неизвестна.

Представитель цирка сообщил РИА Новости, что в результате инцидента никто не пострадал. В Казанском цирке в настоящее время идет программа «Шоу слонов и магия цирка».

В феврале слониха ударила хоботом опытного сотрудника сафари-парка в испанской провинции Кантабрия и убила его.

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