Пора сопротивляться! 1 21.03.2021, 21:47

День Воли — это не просто праздник, это день борьбы за независимость, это день сопротивления.

Белорусы! Хватит бояться, пора сопротивляться!

День Воли — это не просто праздник, это день борьбы за независимость, это день сопротивления! Пора показать, что народ — это реальная власть! И сделать это можно только одним способом — выйдя на улицы!

Беларусы в Киеве показали решительность в борьбе за свою Свободу, пишет телеграм-канал «Баста!».

25 марта, в День Воли, где бы вы не находились, выходите на центральные улицы своих городов. Покажите, что наша воля сильнее страха.

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