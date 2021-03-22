Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина

Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина5
- 22.03.2021, 8:03
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В Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что европейским странам не понадобится российская вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V.
Об этом сообщает телеканал TF1, пишет «Новое время».
«У нас совершенно нет необходимости в Спутнике V», — заявил Бретон.
Он напомнил, что в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.
Бретон сообщил, что с марта по июль 2021 года Евросоюз получит от 300 до 350 миллионов доз вакцины от коронавируса.
Еврокомиссар также сообщил, что у России возникают проблемы с производством препарата.