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Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина

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  • 22.03.2021, 8:03
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Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина

В Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что европейским странам не понадобится российская вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V.

Об этом сообщает телеканал TF1, пишет «Новое время».

«У нас совершенно нет необходимости в Спутнике V», — заявил Бретон.

Он напомнил, что в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.

Бретон сообщил, что с марта по июль 2021 года Евросоюз получит от 300 до 350 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Еврокомиссар также сообщил, что у России возникают проблемы с производством препарата.

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