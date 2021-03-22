Еврокомиссар заявил, что ЕС не нужна российская вакцина 5 22.03.2021, 8:03

2,282

В Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что европейским странам не понадобится российская вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V.

Об этом сообщает телеканал TF1, пишет «Новое время».

«У нас совершенно нет необходимости в Спутнике V», — заявил Бретон.

Он напомнил, что в Евросоюзе были одобрены четыре вакцины, которых хватит для достижения коллективного иммунитета.

Бретон сообщил, что с марта по июль 2021 года Евросоюз получит от 300 до 350 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Еврокомиссар также сообщил, что у России возникают проблемы с производством препарата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».