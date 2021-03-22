Никогда еще власть не была столь слаба и одинока 11 22.03.2021, 8:22

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Вероятность того, что события в стране в ближайшее время пойдут по совершенно удивительному сценарию, очень высока.

Лукашенко через три недели после российско-белорусского саммита в Сочи, заявил об отсутствии у Беларуси союзников: «Очень многое есть, что рассказать. Но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет!»

Это начало конца… Беларусь находится в готовности к началу второго этапа белорусской революции – «Весеннему наступлению», пишет российский политолог Андрей Суздальцев для сайта politoboz.com.

Андрей Суздальцев считает, что союзников у Лукашенко не осталось:

– На политической сцене Беларуси он присутствует только со своими силовиками. Это очень слабая позиция, и на саммите в Сочи с российской стороны прозвучало предостережение, что силовики – «опора слабая», а белорусскому руководителю нужна, как серьезная политическая сила как внутри страны, так и внешнее политическое прикрытие. Без нее он обречен.

Все попытки Лукашенко заменить Россию Китаем закончились полным провалом. Пекин не станет спонсором белорусского авторитаризма и ничего не будет предпринимать в отношении Беларуси, не согласовав свои действия с Москвой.

Лукашенко оказался в полной внешней изоляции. Учитывая, что А. Лукашенко отказался от поиска компромиссного и договорного выхода из белорусского политического кризиса, внешние силы фактически с ним попрощались и занялись проектами и сценариями по выводу ситуации из тупика.

Российский политолог указывает на то, что Кремль отказался от поддержки Лукашенко, а встречи двух правителей носят формальный характер:

– Путин 22 февраля в Сочи демонстративно беседовал с Лукашенко больше 6-ти (шести) часов, чем напомнил Западу, что белорусская тема остается для Москвы приоритетной. Но при этом, в отличие от Лукашенко, который объединяет себя с республикой, Кремль живет по принципу «котлеты отдельно, мухи отдельно».

Контакты Минска с Москвой носят формальный, вежливый и бессодержательный характер.

– Итак, политических перспектив Лукашенко и его хунта не имеют. Остается наблюдать, как будет рассыпаться силовой блок. Никогда еще власть Лукашенко не была столь слаба, никогда еще белорусский руководитель не был так одинок. Напомним, что еще одну эскалацию уличных протестов по образцу августа 2020 г. хунта Лукашенко не выдержит. Упрямство и страх загнали Лукашенко в угол.

В Беларуси все обострилось до крайности. Вероятность того, что события в стране в ближайшие дни пойдут по совершенно удивительному сценарию, очень высока, – резюмирует Андрей Суздальцев.

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