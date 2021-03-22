Белорусские власти провалили «китайское направление» 8 22.03.2021, 9:04

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В торговле с Китаем образовалась огромная дыра.

В пятницу на встрече с работниками гродненского предприятия «Молочный мир» правитель попытался выдать за большой успех ситуацию с экспортом белорусской сельхозпродукции в Поднебесную, пишет «Салiдарнасць».

– Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. Тогда мы не так будем зависимы от одного покупателя. Поэтому мы прорвались на этот рынок, разворачиваемся там, – заявил Лукашенко о Китае.

Он добавил, что в целом в 2020 году белорусского продовольствия в КНР было отгружено на $250 млн.

Видимо, чтобы намекнуть на свои личные заслуги в этом деле, Лукашенко сказал, что договоренность о поставках отечественной продукции в Китай была достигнута на высшем уровне, иначе туда попасть практически невозможно.

Журналисты приводят несколько цифр, которые помогут более объективно оценить ситуацию с экспортом белорусского продовольствия в Китай.

Поставки в Китай – едва заметная часть белорусского экспорта сельхозпродукции

По официальным данным, в прошлом году Беларусь поставила за рубеж сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 миллиардов. Львиная доля поставок пришлась на Россию и страны ЕАЭС.

Пусть экспорт в Китай в прошлом году и вырос, но это всего лишь чуть больше 4% от всех поставок белорусского продовольствия. Разве это можно называть «прорвались» и «развернулись» на китайском рынке?

Вряд ли в Поднебесной вообще заметили присутствие белорусских поставок: страна ежегодно закупает продовольствия больше чем на $120 млрд.

В отличие от Беларуси ее соседи наращивают экспорт в Китай рекордными темпами

Лукашенко постоянно бравирует своей «дружбой» с Си Цзиньпином, но практические последствия этого минимальны.

Для сравнения возьмем соседнюю Украину. Если 2019 году ее экспорт продовольствия в КНР составил $1,95 млрд, то в 2020 году он почти удвоился – вырос до $3,55 млрд. (во многом за счет поставок зерновых). Доля Китая в украинском экспорте сельхозпродукции составила 15,9% при аналогичном показателе 4,3% в Беларуси.

Россия в прошлом году экспортировала продукции в Китай на $4,02 млрд. (13% от всех поставок). КНР открыла свой рынок для мяса птицы и говядины из РФ и стала крупнейшим покупателем российского мяса.

В торговле с Китаем образовалась огромная дыра

В целом товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2020 года увеличился до $4,6 млрд. Но колоссальный разрыв в экспорте и импорте для нашей страны сохраняется.

Беларусь поставила своей продукции в Китай на $776,9 млн и почти половина из этой суммы пришлась на калийные удобрения. Китайской же продукции было закуплено на $3,84 млрд.

За последнее десятилетие белорусский экспорт в Китай почти не растет (рекордные $781 млн были достигнуты в 2015 году), а вот импорт КНР в нашу страну за последние годы сделал рывок, увеличившись примерно на миллиард долларов.

Несмотря на оптимистические заявления Лукашенко, план по росту экспорта в Китай провален

Правитель Беларуси регулярно возлагает надежды на китайский рынок. Год назад он даже угрожал восточной соседке:

– Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем. Поэтому Данкверту (главе Россельхознадзора – С.) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок.

На самом деле планы по завоеванию рынка КНР провалены. Несколько лет назад правительство утвердило документ, согласно которому экспорт товаров и услуг в Китай в 2020 году должен был составить $1,5 млрд. – на практике получилось в два раза меньше.

В чем причины этого провала? В качестве одной из них можно назвать торговые барьеры, который Китай снимает только для полюбившихся поставщиков (Лукашенко здесь не помог). Вторая причина банальна – низкая конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства.

Несколько лет назад уже бывший посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый сделал высказывание, из которого многое становится понятным:

– Если цены на белорусские продукты питания иногда чуть выше, чем у австралийских поставщиков (из-за того, что между Китаем и Австралией заключено соглашение о зоне свободной торговли), то мы компенсируем это качеством и рекламой.

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