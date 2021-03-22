Власть теряет одну позицию за другой 7 22.03.2021, 9:25

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Фото: belsat.eu

Пропаганда только «пенки пускает» и ничего добиться не может.

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов в своем Telegram-канале пишет о взаимоисключающих ходах власти:

— Генералы всегда готовятся к прошлой войне. Всегда — таков, видимо, закон природы. Хорошо для них, когда им противостоят такие же генералы. Хуже — когда куда более сложные системы, такие, как народы и нации, способные самостоятельно генерировать новую реальность.

Мы слышали, как Караев сетовал, что при подготовке к разгонам 9 августа ориентировались на 2010 год и слышали, как Карпенков грозился «повторить» силовые меры осени, если протест проявится 25 марта. Пока они учитывали, как им казалось, свежайший опыт, реальность изменилась очень чувствительно.

В последнюю неделю мы наблюдали сразу несколько взаимоисключающих ходов власти в публичной сфере. С одной стороны, в Гродно запретили спектакль, осуждающий фашизм. Казалось бы, маразм, но люди все поняли верно: власть очень испугалась прямых параллелей с собой и антифашистское представление расценили как протестное против себя. Показательно.

С другой стороны: внезапно активизировалась «патриотическая риторика», естественно, направленная против сторонников перемен. Тут и заведенное уголовное дело против геноцида белорусов во время Второй мировой, и Всебелорусская молитва в Хатыни, где, конечно, поминались БЧБ-шники.

Петр Кузнецов считает, что если сопоставить все это в один ряд, картина получается несколько сложней и интересней, чем просто традиционная пропаганда:

— Судя по запрету гродненского спектакля, власти осознали, насколько в сегодняшней Беларуси понятия «фашизм» и «геноцид» стали крепко ассоциироваться именно с ними. И, с одной стороны, активизацией именно в этом направлении, вроде бы, пошли в контратаку.

Однако разыгрываемый пропагандистский спектакль настолько наивен и смешон, что, кажется, направлен вовсе не на рядовых белорусов. Рядовым белорусам с телеэкранов как раз грозят «немецким порядком» и виселицами. Судя по всему, цель всего этого — мобилизация силовиков, которым хотят внушить, что они сегодня — что-то вроде дедов, которые воевали, и противник — один.

Такие потуги вполне объяснимы, если учесть, что в рядах силовых служб сегодня вполне могут быть ощутимые шатания. В Сети много писали о том, что ресурсов не хватает настолько, что сотрудникам не выдали премии даже на День милиции. Но это одно.

Медиаэскперт считает, что протестные настроения никуда не делись:

— любой человек, в том числе и внутри силового блока, поневоле задумается: а есть ли тот измеримый и существующий враг, если его невозможно победить, или все же борьба идет с целым народом и фашисты, действительно, власть?

Вот и огрызаются в стиле Карпенкова: «Не мы, а вы». Но выглядит это совсем не убедительно, с учетом того, что никаких инструментов реального влияния на ситуацию, кроме силовых («фашистских») у властей не осталось. Вообще.

Тут самое время вспомнить посты и комментарии периода «август-декабрь». Кто-то надеялся на смену власти до Нового года, но не автор этих строк. Говорил и писал неоднократно о том, как утратившая легитимность власть будет слабеть постепенно, теряя одну позицию за другой, до полного рассыпания.

Сейчас, буквально в режиме реального времени, мы это и наблюдаем. Пропаганда только «пенки пускает» и ничего добиться не может. Ресурсы откровенно тают, Путин денег не дает вообще с момента тайной инаугурации (формальной утраты легитимности). Каждую неделю ЕС перехватывает контрабандную фуру сигарет.

Толковое направление нащупал Павел Латушка с НАУ: удары по евробондам на европейских финансовых рынках. Оглушительные провалы с МОК, чемпионатом по хоккею, Евровидением — продолжать можно долго.

Суть же остается все той же. Пока власть продолжает искренне верить, что целый народ можно победить тупой силой и пытаться достичь этого, учитывая опыт предыдущих уличных разгонов, под давлением сил куда высшего порядка она теряет одну позицию за другой. В реальности, за которой она не в силах угнаться.

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