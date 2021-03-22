Bloomberg узнал о новой версии ВОЗ о происхождении коронавируса 3 22.03.2021, 9:33

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Cоответствующий доклад будет опубликован на этой неделе.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали торговлю животными в Китае возможной причиной появления нового коронавируса. Об этом 21 марта сообщило агентство Bloomberg, пишут «Известия».

По его данным, соответствующий доклад будет опубликован на этой неделе. В его основу легли выводы экспертов ВОЗ, посетивших в январе-феврале китайский город Ухань, ставший эпицентром распространения коронавируса.

В документе представят выводы, которые не станут окончательными. Согласно версии сотрудников ВОЗ, новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, который вызывает тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС). Его носителями были летучие мыши, к людям он перешел через гималайских цивет.

Всего же эксперты ВОЗ разработали четыре основных гипотезы возможного происхождения коронавируса SARS-CoV-2. При этом они сочли, что прямое попадание вируса от летучих мышей на рынок морепродуктов в Ухане маловероятно, так как существовал промежуточный переносчик вируса. Также исследователи сомневаются в искусственном происхождении коронавируса и его утечке из лаборатории. Существует также гипотеза, которую разделяет КНР, о передаче вируса через зараженную пищу.

Однако наиболее вероятной причиной начала пандемии названа торговля дикими животными на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане.

По словам микробиолога из Сиднея, входившего в состав группы экспертов ВОЗ, Доминика Дуайера, возможно, вирус был занесен через зараженное животное, которое продавали на рынке.

«Ключевой вывод на данном этапе работы, которая, конечно, еще не завершена, состоит в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существовал и для нового коронавируса», — отметил британский зоолог Питер Дасзака.

На прошлой неделе в ВОЗ сочли маловероятной версию происхождения коронавирусной инфекции в лаборатории.

Экспертная группа ВОЗ, отправленная в Ухань, выдвинула четыре версии попадания инфекции к человеку. По мнению вирусологов, это могло произойти от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории.

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