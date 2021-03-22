Василий Хомутовский: Правосудие восторжествует! 22.03.2021, 9:41

Василий Хомутовский

Фото: ФК «Динамо-Брест»

Течение времени неумолимо.

Белорусский футбольный специалист Василий Хомутовский прокомментировал задержание силовиками многодетной матери, пишет «Трибуна».

«No comments... И сколько еще пострадавших семей? Правосудие восторжествует! Течение времени неумолимо», – заявил Хомутовский.

Напомним, 18 марта жительницу Жданович Минского района Ольгу Золотарь задержал ГУБОПиК. В милиции заявили, что женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, так называемых чаепитий, прогулок, концертов.

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