Премьер Словакии, купивший «Спутник V», готов уйти в отставку 22.03.2021, 9:57

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Игорь Матович

Однако Игорь Матович выдвинул свои условия

Премьер Словакии Игорь Матович согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но имеет встречные условия для коалиционных партнеров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Noviny.

Вечером 22 марта Матович рассказал о плане действий его политической силы (OĽaNO) для выхода из кризиса. Он предусматривает в том числе его отставку.

"Я готов уйти в отставку как премьер и остаться членом (правительства - ред.)", - сказал он.

В то же время, Матович выдвинул встречные условия, среди которых - отставка министра экономики Ричарда Сулика с SaS и министра юстиции Марии Коликовой, чтобы "успокоить ситуацию" в правительстве. При этом на посту нового главы Минюста хотят "опытного эксперта без политических связей с экс-премьером Робертом Фицо и Петром Пеллегрини".

SaS заявили, что ценят согласие Матовича уйти в отставку, потому что это открывает возможность для переговоров - но не согласны со всеми предложенными условиями, видя в них намерения личной мести политическим соперникам. Кроме того, по предложенному перераспределению должностей партия потеряла бы один министерский портфель.

Если до среды не будет достигнуто согласия, SaS настроена отозвать всех своих министров и выйти из коалиции.

Впрочем, Ричард Сулик сказал, что его предложение самостоятельно уйти в отставку для содействия переговорам остается в силе.

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