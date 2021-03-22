«Муж ездит за 100 километров на работу» 7 22.03.2021, 10:48

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Многодетная семья рассказала, каково жить на периферии.

Есть много историй, когда горожане переезжают в деревню и обретают там счастье. Потому что вокруг — тишина, за окном — природа, нет сотен соседей, а ближайший город с благами цивилизации — под боком. Другое дело — жить в провинциальном городке с 12 тысяч населения, ездить за 100 километров на работу и еще успевать воспитывать четырех маленьких детей. «Отсюда молодежь сбегает, а мы хотим жить в этом маленьком милом городке», — говорит tut.by Екатерина.

Семь живет в Березино — городке в Минской области в могилевском направлении. Олегу — 36 лет, он инженер-энергетик. Его супруге Екатерине — 33 года, по профессии она преподаватель информатики и немецкого языка. Старшему ребенку — Дарине — восемь лет. Еще есть пятилетний Мартин, трехлетка Стефания и Миа, которой пять месяцев.

Екатерина говорит, что у них была возможность жить в Германии, Могилеве и Минске. Но обосновались в Березино и, несмотря на всевозможные трудности, считают это место лучшим.

Почему Березино?

Олег и Екатерина сами отсюда, здесь живут и их родители. После школы девушка отправилась учиться в Могилевский университет. Туда же перебралась и ее сестра, поэтому у Екатерины были мысли после учебы остаться в Могилеве. Рассматривался и вариант доучиваться в Германии.

А на пятом курсе Олег сделал Екатерине, с которой они были знакомы с детства, предложение. Пара поженилась и решила отправиться в Березино. Ехать в родной город для молодоженов было само собой разумеющимся.

— Здесь наши родители, — говорит девушка. — Возможно, это тоже повлияло на выбор места для дальнейшей жизни. Плюс у меня было распределение в местную сельскую школу.

По приезде молодая семья стала на очередь на получение земельного участка. И практически сразу местные власти выделили им 15 соток. Было это в 2011 году.

«Получилось как в американских фильмах»

Вскоре началось строительство дома, а до въезда семья жила то у родителей, то на съемных квартирах. Поначалу стройка шла быстро, останавливаться из-за отсутствия денег не приходилось. Пара взяла кредит на 30 тысяч долларов, плюс у Олега была хорошая зарплата. Мужчина поднялся по карьерной лестнице: начинал мастером по электрике и стал директором одной из лучших организаций в Березино.

— В те годы мы могли позволить себе и строиться, и ездить на отдых по несколько раз в год, и откладывать деньги.

Но в определенный момент Олег потерял работу, а найти новую долгое время не удавалось. Екатерина была беременна третьим ребенком, в стране был кризис, и в семье настали непростые времена. Пришлось продать машину и думать, что делать дальше.

— Найти хорошую работу здесь больше не получилось. Поэтому начали рассматривать Минск. И тогда для местных это было в новинку. Все же привыкли, что работа под боком — пять минут, и ты там. Олег нашел работу в Уручье, и у нас получилось как в американских фильмах, где показывают, как люди ежедневно добираются до работы за 150 километров и для них это норма жизни.

Поначалу Олег до работы добирался на машине своего отца — иначе пришлось бы ездить на автобусах по два часа в одну сторону. А потом в Березино пришли частники — со столицей наладилось транспортное сообщение на маршрутках. Теперь они ходят каждые 20 минут в час пик и каждые 40 минут в дневное время.

— Сейчас уже многие местные работают в Минске. Маршрутка стоит четыре рубля. Та, на которой ездит Олег, выезжает отсюда в 6.40 утра. До маршрутки мужа подвозит на машине его папа. В 19.50 Олег возвращается домой, с остановки его забираю уже я.

Такой режим для семьи нелегкий, но, как признается пара, ко всему привыкаешь.

О главном плюсе маленького города

В дом семья въехала в 2017 году. Он получился общей площадью 196 квадратных метров, жилая — 172 «квадрата». Построен из газосиликата, утеплен минватой и оштукатурен.

Поначалу семье пришлось жить в спартанских условиях: вместо кухонного стола стояла картонная коробка, пенопласт заменил шторы, на месте дивана лежал матрас. Зато сейчас дом выглядит как с картинки.

Из инженерных коммуникаций в доме есть электричество, газ. Водоснабжение — централизованное, канализация — местная. Недавно протянули оптоволокно, появился высокоскоростной интернет.

Улица, где живет семья, асфальтированная. Хотя другим кварталам повезло меньше — кое-где полное бездорожье и огромные лужи грязи. Дом Олега и Екатерины расположен на окраине, совсем рядом лес и речка. Соседи — почти все молодые семьи с детьми, ребят дошкольного возраста здесь около 30 — «настоящий детский сад».

Так как в округе много детей, логично было бы организовать для них место для досуга. Екатерина говорит, что обращалась к властям с просьбой выделить землю и благоустроить детскую площадку.

— Налоги ведь платим дружно, пусть бы они пошли на благо наших детей. Но нет. В конце улицы поставили какую-то убогую горку. Я поняла, что с государством в этом плане дел лучше не иметь, и мы построили детский комплекс у себя на участке — пусть ребятня приходит играть к нам.

В самом городе довольно развитая инфраструктура. Много магазинов, несколько школ и детских садов, есть кинотеатр, спорткомплекс с бассейном, церковь, медицинские учреждения и много чего еще.

— Я вожу детей в школу и сад. Из кружков у нас плавание, танцы, борьба, английский язык, рисование. Цены на все — лайтовые! За бассейн плачу 11 рублей за 12 занятий (цена для многодетной семьи). Борьба — 36 рублей в месяц. Хореография от музыкальной школы — бесплатно, изобразительное искусство — тоже. Английский в центре детского развития — 1,3 рубля за одно занятие. В том же центре преподают и математику, информатику, русский, программирование.

Екатерина говорит, что главный плюс маленького города — растить здесь детей. Потому что все дешево. А еще без проблем можно попасть в нужный сад или школу, а группы или классы здесь небольшие.

О минусе периферии

Пожалуй, основной минус Березино для Олега и Екатерины — недостаточный уровень медицины: «Здесь нормально, если ты здоров». Но у сына — астма. И момент, когда это выяснилось, был тяжелым.

— Когда приступ случился впервые, я не знала, что это и что нужно делать. Обратилась в местную больницу, врача пришлось ждать очень долго. А в это время ребенок задыхался у меня на руках. Если бы тогда на месте был дежурный педиатр…

С тех пор семья на местных медиков не надеется, а возит дважды в год ребенка на консультации к профессору в Витебск.

— Пытались лечить в Боровлянах, но эффекта особо не было. Поэтому пришлось искать «своего» врача.

Екатерина добавляет: в Березино сложно с узкими специалистами, они бывают здесь несколько раз в месяц. Семья предпочитает обращаться к частным врачам в крупных городах.

«Знакомые удивляются, как мы можем так жить?»

Судя по рассказу Екатерины, в Березино нет размеренной жизни, как в деревне, но и не достаточно благ цивилизации, как в большом городе. Семья живет в сумасшедшем темпе, но уверяет, что при этом счастлива.

— Знакомые удивляются, как мы можем так жить, почему не уедем всей семьей в Минск? А мы хотим жить в этом маленьком милом городке, откуда молодежь сбегает.

Екатерина говорит, что, продав дом здесь, в Минске за вырученные деньги можно было бы рассчитывать на трехкомнатную квартиру. Но жить в квартире семья не хочет. А в пригороде Минска не удалось бы обеспечить тот уровень жизни, к которому привыкла.

— По деньгам мы потянули бы. Но я больше не смогла бы везде возить детей. Ведь здесь есть помощь родителей, да и все кружки под боком.

Пара говорит: здесь им комфортно. Семья живет в большом доме, у детей много друзей, рядом хорошие соседи. И в Березино спокойно за детей.

— Дочка из другого конца города может добираться сама на автобусе, и я за нее не переживаю. Здесь как в деревне — все друг друга знают. И вообще, для обычной жизни здесь всего хватает. А если что-то надо, можно поехать в Минск или Могилев — час езды, и ты там.

Непростая, но счастливая жизнь

История Олега и Екатерины звучит красиво. Но в жизни все не так просто, как кажется на первый взгляд.

— Я занимаюсь детьми практически одна. Ты все время на износе. Да и брак — это тяжелая работа.

Девушка подробно рассказывает, каково это — быть многодетной мамой и жить на периферии.

Екатерина встает в 6.50, начинает собирать всех детей в сад-школу. Муж к тому времени уже проснулся, сам позавтракал и отправился на работу. Старшая дочка тоже сама себе готовит завтрак. «Бегаем, прыгаем тут все, шумно собираемся. Но я стараюсь быть терпеливой!» — улыбается девушка.

— Загружаю всех в машину, в 7.50 выезжаем. Сначала едем в школу, потом в сад в одну группу, затем — в другую. И при этом у меня все время на руках Миа в люльке. Дальше с малышкой возвращаемся домой, я хлопочу по хозяйству. После обеда начинается вторая часть дня: уроки, кружки… Я, считай, работаю таксистом, реально это беготня! И так — до восьми, когда я еду на остановку за мужем. Возвращаемся — всем нужен папа! После девяти начинаем дружненько всех готовить ко сну. Иногда я выматываюсь настолько, что прошу Олега, чтобы он уложил детей. Он с ними чистит зубы, читает книги, рассказывает сказки. И после одиннадцати мы можем побыть с ним одни. Такие у нас будни.

И все же Екатерина говорит, что она наслаждается материнством. Во-первых, не выгорать эмоционально помогают небольшие передышки, когда приезжают бабушки. А во-вторых, девушку вдохновляет понимание, что она должна дать детям. А понимание дают книги, церковь и христианские психологи.

— Раньше думала, что должна их обеспечить финансово, помочь каждому с жильем. Но я должна дать детям не материальные вещи. Я должна помочь им найти призвание в жизни, не убив своими амбициями. Стараюсь быть просто мамой. Не кричать. Уметь просить прощения у детей и говорить, что бываю не права. Строить с ними близкие отношения. Не бояться быть неидеальной. Не создавать красивую картинку для общества, а воспитывать детей, которые могут быть счастливыми, быть самими собой.

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