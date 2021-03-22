Ученые нашли загадочные поселения строителей «польских пирамид» 22.03.2021, 10:57

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Поселениям свыше 5 тысяч лет.

В Польше археологи обнаружили остатки поселений возрастом около 5,5 тысячи лет, в которых жили строители загадочных "польских пирамид". Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Nauka w Polsce.

Поселения были найдены в историческом районе Куявы на севере страны при помощи лазерного сканирования, беспилотных летательных аппаратов и других современных технологий. Ранее там были обнаружены мегалитические гробницы, так называемые "польские пирамиды" - погребальные сооружения. Куявские гробницы были построены в четвертом тысячелетии до нашей эры.

Эти гробницы по форме напоминают вытянутый треугольник, окруженный крупными каменными блоками. Высота построек составляла три метра, а основания достигали от шести до 15 метров. В длину они могли быть до 150 метров. Как правило, это были одиночные элитные захоронения.

Как рассказал руководитель исследовательского проекта доктор Петр Папиерник из Археологического и этнографического музея в Лодзи, было обследовано около 160 квадратных километров территории вокруг гробниц. Археологи нашли более 150 поселений того периода, когда пирамиды были созданы.

"Все это позволило с уверенностью установить места, где жили люди в то время, когда возводились мегалитические гробницы. Деревни были небольшими - в каждой из них проживало до 10 семей. Эти поселения обычно занимали площадь 1-1,5 га. Средняя площадь домов составляла 25-35 квадратных метров, в каждом из них жило по одной семье", - добавил он.

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