Старики-шпионы 1 Геннадий Габриэлян

22.03.2021, 10:56

Российские разведчики в Болгарии проваливаются с пугающей регулярностью.

В минувший четверг, когда появились сообщения информагентств об операции по нейтрализации «иностранных шпионов», обысках в софийских кварталах, блокированию междугородних шоссе — шанса вообразить, что тут может быть замешана любая другая держава, а не Россия, не было.

Правда, на этот раз российских граждан среди задержанных не было. Зато были шесть болгарских. На следующий день софийская прокуратура устроила брифинг, показав прессе графическую схему взаимодействия членов «шпионской сети» с оглашением записей телефонных разговоров «резидента» — руководителя группы, демонстрацией видеокадров оперативной съемки, где шпионы-профессионалы — а это были сплошь военные — копировали информацию со служебных компьютеров министерства обороны.

Сенсация в том, что, по мнению прокуратуры, главный фигурант — резидент ГРУ. Речь идет о 74-летнем отставном полковнике Иване Илиеве, еще пять лет назад входившем в состав руководства болгарской военной разведки. В середине 70-х прошел курс подготовки в разведшколе советского ГРУ, работал в западных странах по прямой специальности, позже преподавал болгарской разведмолодежи оперативное искусство. А потом, выходит, получил предложение сколотить группу коллег с допуском к оборонным и другим секретам Болгарии, НАТО и Евросоюза. И это у него получилось, вербовщиком Илиев оказался эффективным. За группой стали следить, сообщил министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, с сентября 2020 года.

Ее составили достойные ветераны. Один имел касательство к составлению бюджета министерства обороны. Другой, сидя в разведуправлении министерства обороны, планировал приемы борьбы с гибридными угрозами со стороны России. Еще один имел боевое прошлое — участвовал в операциях за границей. Наконец, последний — совсем важная птица: начальник секретного делопроизводства болгарского парламента, в прошлом военный атташе — Любомир Медаров.

Кое-чему, впрочем, их пришлось учить — например, как копировать информацию со служебных компьютеров на мобильные телефоны с функцией шифрования изображений, и резидент делал это со знанием предмета, но в целом люди были подготовлены. (Забегая вперед, скажу, что помогли их разоблачить западные разведки, и это не первый случай в схожих обстоятельствах.)

Вопросы, ответы на которые резидент должен был передавать в Москву, могут показаться банальными, но говорил же Джон Ле Карре, что разведка — это скучная рутинная работа. Центр интересовала политика НАТО и ЕС на горячих участках Европы — в самой России, а также в Беларусии и Украине. Иногда возникала Сирия, в последнее время — Нагорный Карабах. Разумеется, существовали и локальные темы: активность ЦРУ в Болгарии, задачи Координационного центр НАТО в Варне, иногда нужно было осветить тематику переговоров болгарского военного руководства с западными партнерами, выяснить контакты минобороны Болгарии в соответствующих ведомствах Запада.

Ключевой вопрос о связном не возникал никогда, поскольку «бизнес» оказался семейным: жена резидента, гражданка России, регулярно относила в посольство РФ добытую информацию и возвращалась с финансами, необходимыми для продолжения разведдеятельности. Все ее посещения аккуратно зафиксированы на видео. Как и многие разговоры резидента с сообщниками; в одном из них он по-отечески озабочен тем, где его подопечный собирается хранить получаемые гонорары.

Платили в зависимости от ценности информации, но обыватель счел бы, что достойно — 2-3 тыс. левов в месяц, а это полторы-две средние зарплаты.

Главный прокурор Болгарии Иван Гешев, комментируя произошедшее, призвал болгар любить свою страну и не продавать ее за «жалкие копейки». Он по-своему попытался отмежеваться от ожидаемых обвинений болгарских властей в русофобии, сказав — «мы не ненавидим чужую страну, но мы обязаны защитить Болгарию».

Оперативно реагируя на арест группы, пришедшийся на третий день после вручения верительных грамот новым послом России в Болгарии Элеонорой Митрофановой, российское посольство опубликовало заявление, смысл которого необычайно трудно понять: «В условиях осложнения международной обстановки очевидны «неустанные» попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать нашу страну…» О каком клине можно говорить, имея в виду объем и содержание представленной прокуратурой информации?

Итак, пятеро из шестерых фигурантов взяты под стражу, шестой пока получил поблажку — появилась информация, что он дал содержательные показания. Наказание по соответствующим статьям может составлять от десяти лет до пожизненного заключения без права пересмотра приговора.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в субботу вечером, что из-за дела о шпионаже придется объявить некоторых российских дипломатов нежелательными персонами. Борисов подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии. «Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе «Балканский поток», но шпионить за нашими возможностями в НАТО… Не давая политических оценок, еще раз благодарю наши специальные службы и заверяю, что аналогичным образом, методично, в любом подобном случае мы будем твердо отстаивать свою безопасность и независимость», — заявил премьер.

Геннадий Габриэлян, «Новая газета»

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