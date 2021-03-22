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Белорусские медики объединились

  • 22.03.2021, 11:11
Белорусские медики объединились
Архивное фото vitebsk.biz

В независимый профсоюз медиков вошли онкологи, иммунологи, хирурги и представители других медицинских профессий.

Свободный профсоюз Беларуси объявил про появление еще одной отраслевой организации в своем составе — объединения работников здравоохранения «Панацея», передает «Радыё Свабода».

Основателями профсоюзной организации стали сотрудники РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, 3-ей городской клинической больницы им. Клумова и других медицинских учреждений.

Своей задачей «Панацея» ставит защиту прав и интересов сотрудников здравоохранения, объединение медицинского сообщества, обсуждение медицинской реформы, а также расширение возможностей международного сотрудничества для работников здравоохранения.

Белорусские медики были очень активны во время протестов против фальсификации выборов в 2020 году.

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